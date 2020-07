Κόσμος

Κορονοϊός – ΗΠΑ: έσπασε το “φράγμα” των τριών εκατομμυρίων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ περισσότεροι από 39 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε τεστ. Σοκάρει ο αριθμός των νεκρών.

Οι ΗΠΑ έσπασαν σήμερα το φράγμα των τριών εκατομμυρίων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Covid-19, λιγότερο από έναν μήνα αφότου ξεπέρασαν το όριο των δύο εκατομμυρίων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς και το πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς.

«Σε αυτό το στάδιο, έχουμε υποβάλει σε εξετάσεις περισσότερους από 39 εκατομμύρια Αμερικανούς. Μεταξύ αυτών, τρία εκατομμύρια και πλέον Αμερικανοί έχουν διαγνωστεί θετικοί και περισσότεροι από 1,3 εκατομμύριο Αμερικανοί έχουν αναρρώσει», δήλωσε ο Μάικ Πενς από τον Λευκό Οίκο, την ώρα που ο επικαιροποιημένος απολογισμός του πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς κάνει λόγο για 3.009.611 κρούσματα και 131.521 νεκρούς.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ φορούσε μάσκα κατά την άφιξή του για τη συνέντευξη τύπου.

Ο ίδιος επισήμανε ότι στις πολιτείες, όπου η κατάσταση είναι πιο ανησυχητική αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην Αριζόνα, τη Φλόριντα και το Τέξας, καταγράφονται «πρώτες ενδείξεις» ότι το ποσοστό των ανθρώπων που διαγιγνώσκονται με την Covid-19 μοιάζει να έχει σταθεροποιηθεί.

«Συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνατε, καθώς αρχίζουμε να βλέπουμε τις πρώτες ενδείξεις», διαβεβαίωσε ο Μάικ Πενς.

Αναφορικά με τη Φλόριντα, η Ντέμπορα Μπερξ, η συντονίστρια του Λευκού Οίκου για την πανδημία, έκανε επίσης λόγο για μείωση του αριθμού των εισαγωγών στα επείγοντα των νοσοκομείων με συμπτώματα Covid-19.