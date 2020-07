Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Όρθιοι έμειναν οι “πράσινοι” στην Τούμπα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι μαχητικοί φιλοξενούμενοι δεν χαρίστηκαν στον “Δικέφαλο του Βορρά”, που βλέπει τη 2η θέση να απομακρύνεται.

Χωρίς γκολ έληξε η αναμέτρηση της Τούμπας μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, με τον γηπεδούχο να είναι ο “χαμένος” της αναμέτρησης, αφού η καινούργια απώλεια βαθμών τον απομακρύνει ακόμα περισσότερο από την προνομιούχο δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Καλύτερα ξεκίνησε τον αγώνα ο Παναθηναϊκός, “αποκαλύπτοντας” τις αδυναμίες των γηπεδούχων στην μεσαία γραμμή. Οι Θεσσαλονικείς, με το άλλοθι των σημαντικών απουσιών στον χώρο αυτό, δεν έδειξαν την απαιτούμενη διάθεση και χωρίς ενέργεια κινήθηκαν με χαμηλές στροφές. Οι φιλοξενούμενοι, με καλύτερο ρυθμό και πιο οργανωμένοι, πήραν πρωτοβουλίες και στο πρώτο τέταρτο πλησίασαν στην εστία του Πασχαλάκη δυο φορές κι έχασαν ισάριθμες ευκαιρίες.

Στο 4΄ φάουλ του Μπουζούκη μπλόκαρε ο Πασχαλάκης στην γωνιά του, ενώ στο 13΄ κεφαλιά του Καμπετσή από την περιοχή πέρασε άουτ. Σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να δημιουργήσει ούτε μια τελική και οι σπασμωδικές επιθετικές του ενέργειες ήταν όλες αναποτελεσματικές. Από την δική του πλευρά, ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος. Είχε διάθεση και “κυνήγησε” την μπάλα. Κατάφερε να βάλει δύσκολα στην άμυνα των Θεσσαλονικέων αλλά δεν αξιοποίησε καμιά από τις δυο ευκαιρίες που είχε στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης.

Στην επανάληψη ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πάλι δραστήρια και επιθετικότερα από τον ΠΑΟΚ. Στο 53΄ δυνατό γωνιακό σουτ του Μακέντα εξουδετέρωσε με απόκρουση στην γωνία του ο Πασχαλάκης. Για τον ΠΑΟΚ η πρώτη καλή ευκαιρία χάθηκε στο 55΄, όταν από την περιοχή ο Καντουρί σούταρε ελάχιστα άστοχα προς την εστία του Διούδη. Λίγο αργότερα (65΄) ο Μαουρίσιο δοκίμασε τα πόδια του με ένα μακρινό δυνατό σουτ, αλλά και πάλι η μπάλα πέρασε άουτ. Παρόμοιο σουτ δοκίμασε στο 71΄ και ο Ροντρίγκο, αλλά αυτή την φορά ο Διούδης μπλόκαρε.

Σταδιακά στην επανάληψη ο “Δικέφαλος του Βορρά” βρήκε καλύτερο ρυθμό, πήρε πρωτοβουλίες που δεν είχε στο πρώτο μέρος, ανέβασε το ποσοστό του στην κατοχή της μπάλας παίρνοντας χώρο στο γήπεδο και, τέλος πάντων, έδειξε πάλι ομάδα. Οι αλλαγές που έκανε ο Πορτογάλος τεχνικός έδωσαν ρυθμό και μια διάθεση για γρήγορο παιχνίδι, που βελτίωσε την εικόνα του “αναιμικού” ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος.

Στο 87΄ ο Χατζηθοδωρίδης, σε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα από τον Μιχαηλίδη, τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι κι αποχώρησε, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει περιθώριο άλλης αλλαγής και να συνεχίζει με παίκτη λιγότερο. Στο 90΄ ο ΠΑΟΚ έχασε μια ακόμα καλή ευκαιρία, με τον Μάτος αυτή τη φορά, που δεν κατάφερε από κοντά να προωθήσει την μπάλα στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αμπέλ Φερέιρα): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο (82΄ Τσιγγάρας), Ίνγκασον, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Καντουρί (82΄ Μάτος), Μαουρίσιο, Μπίσεσβαρ (62΄ Στοχ), Τζόλης (62΄ Λημνιός), Άκπομ (73΄ Σφιντέρσκι).

Παναθηναϊκός (Γιώργος Δώνης): Διούδης, Θεοχάρης, Κολοβέτσιος, Σένκεφελντ, Χατζηθεοδωρίδης, Ζαγαρίτης (81΄ Μπεκ), Αλεξανδρόπουλος, (82΄ Κολοβός) Ανουάρ, Μπουζούκης (79΄ Περέα), Μακέντα (81΄ Σερπέζης), Καμπετσής (66΄ Χατζηγιοβάνης).