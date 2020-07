Τεχνολογία - Επιστήμη

Γιγαντιαίος απολιθωμένος κορμός βρέθηκε στη Λήμνο (εικόνες)

Εντυπωσιάζουν οι εικόνες της ανασκαφής του κλιμακίου του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.

Ένας γιγαντιαίος κορμός απολιθωμένου δένδρου αποκαλύφθηκε στο χωριό Βάρος της Λήμνου, κατά τη διάρκεια εργασιών ανασκαφής, συντήρησης και ανάδειξης, που πραγματοποίησε κλιμάκιο στελεχών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, υπό τον διευθυντή του, καθηγητή Νικόλαο Ζούρο.

«Ο κορμός, με μήκος που ξεπερνά τα οκτώ μέτρα, διατηρεί άριστα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ξύλου ενώ έχουν διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση οι απολήξεις των κλαδιών του. Πρόκειται για εντυπωσιακό εύρημα απολιθωμένου κορμού κωνοφόρου δένδρου, για το οποίο αποκτούμε συνολική εικόνα των διαστάσεων του και αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της αξίας του απολιθωμένου δάσους της Λήμνου», ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Ζούρος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η δημιουργία του απολιθωμένου δάσους συνδέεται άμεσα με την ηφαιστειακή δράση στην περιοχή τού σημερινού Αιγαίου κατά τη διάρκεια κυρίως του Μειοκαίνου, πριν από περίπου 20 εκατομμύρια χρόνια. Εκείνη την εποχή υπήρχε μία γενικευμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου και τη Μικρά Ασία, εξαιτίας της οποίας δημιουργήθηκαν τόσο το απολιθωμένο δάσος στη Λήμνο όσο και το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου. Όπως είναι γνωστό, στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ των δύο νησιών έχουν βρεθεί ιστάμενοι και κατακείμενοι απολιθωμένοι κορμοί δένδρων».

Το απολιθωμένο δάσος της Λήμνου αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό μνημείο. Ανακηρύχθηκε προστατευόμενο μνημείο της φύσης το 2013 με απόφαση της τότε γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Χριστιάνας Καλογήρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου θα συνεχίσει τις εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του απολιθωμένου δάσους της Λήμνου τον προσεχή Σεπτέμβριο, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Βάρος, ενώ προγραμματίζεται να ακολουθήσει η ανάδειξη και νέων θέσεων.

Οι εργασίες συντήρησης και ανάδειξης πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τον Δήμο Λήμνου και τη Διεύθυνση Δασών Λέσβου. Στην όλη προσπάθεια βοήθησε σημαντικά ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βάρους, Γ. Κάβουρας.