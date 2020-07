Πολιτική

Την Παρασκευή η απόφαση για την Αγία Σοφία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ετυμηγορία του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι πιθανό να ανακοινωθεί αύριο, Παρασκευή, σύμφωνα με τούρκους αξιωματούχους.

Το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας είναι πιθανό να ανακοινώσει αύριο, Παρασκευή, ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης σε μουσείο το 1934 ήταν παράνομη, δήλωσαν στο Ρόιτερς τούρκοι αξιωματούχοι, και να ανοίξει έτσι τον δρόμο για την μετατροπή της σε τζαμί, παρά τις διεθνείς ανησυχίες.

Ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει προτείνει τη μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας, του ναού του έκτου αιώνα που έχει περιληφθεί στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO και είναι σήμερα ένα από τα μνημεία της Τουρκίας που δέχονται τις περισσότερες επισκέψεις.

Η προοπτική μιας τέτοιας ενέργειας έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ αμερικανών, ρώσων και ελλήνων αξιωματούχων πριν από την ετυμηγορία του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου της Τουρκίας, το οποίο πραγματοποίησε ακροαματική συνεδρίαση για το θέμα την περασμένη Πέμπτη.

Αυτό που εξετάζει το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας είναι η νομιμότητα της απόφασης που ελήφθη το 1934, δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία της σύγχρονης λαϊκής Τουρκικής Δημοκρατίας από τον Μουσταφά Κεμάλ, για τη μετατροπή του κτιρίου σε μουσείο.