Δένδιας: η Ελλάδα αντέδρασε γρήγορα και αποτελεσματικά στο ξέσπασμα της πανδημίας

Ο Νίκος Δένδιας παρουσίασε σε τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών τον τρόπο με τον οποίο η χώρα χειρίζεται τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.

Σε τηλεδιάσκεψη υπουργών Εξωτερικών για θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού συμμετείχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η χώρα χειρίζεται τη σταδιακή άρση των μέτρων, ενώ απέσπασε σειρά θετικών σχολίων για τον τρόπο αντιμετώπισης.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αυστριακού υπουργού Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ (Alexander Schallenberg) και είχε ως στόχο την εξέταση του τρόπου αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, καθώς και το συντονισμό των περαιτέρω ενεργειών ως προς τη συνεργασία μεταξύ υπουργείων Εξωτερικών. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ακόμη η Δανία, η Τσεχία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Κόστα Ρίκα και το Ισραήλ.

«Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που αντέδρασαν γρήγορα και αποφασιστικά στο ξέσπασμα της πανδημίας, προστατεύοντας αποτελεσματικά τους πολίτες της, γεγονός που έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα», επεσήμανε ο κ. Δένδιας σε γραπτή του δήλωση μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης. «Αυτό επιβεβαιώθηκε και πάλι σήμερα, καθώς η χώρα μας απέσπασε σειρά θετικών σχολίων για τον τρόπο που αντιμετώπισε την πανδημία».

Ο υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η χώρα χειρίζεται τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, «ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού, με στόχο την προστασία τόσο των επισκεπτών μας όσο και των εργαζόμενων στον νευραλγικό αυτόν κλάδο της εθνικής μας οικονομίας». Συζητήθηκε ακόμα το ζήτημα του επαναπατρισμού των αποκλεισμένων, εξαιτίας της πανδημίας, ναυτικών, καθώς και το ζήτημα της διαχείρισης τυχόν νέων μεταναστευτικών ροών, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας. «Τέλος, ανταλλάξαμε απόψεις ως προς τη διαχείριση ενός ενδεχόμενου δεύτερου κύματος λοιμώξεων και συμφωνήσαμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στενά προκειμένου να αντιδράσουμε κατάλληλα εφόσον οι περιστάσεις το απαιτήσουν», κατέληξε.