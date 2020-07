Κοινωνία

Αρχαιοκάπηλος αναζητούσε αγοραστή για “θησαυρό” ανεκτίμητης αξίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως εντοπίστηκε ο δράστης. Πόσα χρήματα ζητούσε. Αναζητείται ο συνεργός του.

Συνελήφθη από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, το απόγευμα της Πέμπτης, στην Καλαμάτα, ένας άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι κατείχε και προόριζε για πώληση αρχαία σημαντικής αρχαιολογικής αξίας.

Σε βάρος του και ενός επίσης Έλληνα συνεργού του, ο οποίος αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προηγήθηκε συστηματική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε ο συλληφθείς σε χώρο στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ), σε περιοχή της Καλαμάτας, όπου εντός του οχήματός του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα αρχαία αντικείμενα:

πλάκα ψευδοσαρκοφάγου - κάλυμμα σαρκοφάγου, που χρονολογείται στον 13ο μ.Χ. αιώνα,

κιονόκρανο δωρικού ρυθμού, παλαιοχριστιανικό, που χρονολογείται μεταξύ 4ου και 6ου μ.Χ. αιώνα,

ακέραιος δίωτος βυζαντινός αμφορέας, ο οποίος φέρει θαλάσσιες επικαθήσεις και ραβδώσεις στο σώμα του και έχει σφαιρική βάση,

λίθινο τμήμα από θωράκιο τέμπλου, βυζαντινής εποχής,

δύο διακοσμητικές βάσεις

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς, από κοινού με τον συνεργό του, αναζητούσαν αγοραστές για να πουλήσουν έναντι 150.000 ευρώ τα παραπάνω αρχαία, τα οποία ιδιοποιήθηκαν παράνομα, παραλείποντας να τα δηλώσουν στην αρμόδια Αρχή.

Σύμφωνα με την αρμόδια αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και είναι σημαντικής αρχαιολογικής αξίας, ενώ οι δυο διακοσμητικές βάσεις πρόκειται να εξεταστούν περαιτέρω για την αρχαιολογική τους τεκμηρίωση.

Τα αρχαία θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Μουσείο της Καλαμάτας.

Ακόμα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα και σε επαγγελματικό του χώρο: έντυπα οίκου δημοπρασιών με αρχαία νομίσματα, βιβλίο που αφορά την ραβδοσκοπία, έντυπο που αφορά τους ενάλιους θησαυρούς και ναυάγια της χώρας μας, φωτογραφική μηχανή, κινητά τηλέφωνα και τηλεκάρτα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες αναφορικά με τη διακίνηση και τους τελικούς αποδέκτες των αρχαίων αντικειμένων συνεχίζονται.