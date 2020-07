Κόσμος

Κορονοϊός – Ρωσία: συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η πανδημία

Περισσότερα από 6.500 κρούσματα και νέα εκατόμβη θυμάτων το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα 6.611 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, με τα οποία ανέρχεται ο συνολικός αριθμός τους σε 720.547.

Το κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης από την Covid-19 στη Ρωσία διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι 188 άνθρωποι πέθαναν από την νόσο το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας σε 11.205 τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τον SARS-CoV-2 στη χώρα.

Συνολικά 497.446 άνθρωποι έχουν αναρρώσει από τον ιό, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης από την Covid-19 στη Ρωσία.