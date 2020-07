Κόσμος

Αγία Σοφία: Οι “σταθμοί” στην ιστορία του μνημείου (βίντεο)

Από τον Ιουστινιανό έως τη σημερινή, μέχρι χθες, λειτουργία της ως μνημείο, η Αγία Σοφία έχει «ζήσει» την ιστορία του χριστιανισμού, αλλά και της ίδιας της Τουρκίας.