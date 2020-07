Τεχνολογία - Επιστήμη

Κύμα συμπαράστασης στην Ιωάννα Τούνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πραγματική κακοποίηση των θυμάτων του “sextortion”. Κύμα συμπαράστασης στην Ιωάννα Τούνη, μετά τη δημοσιοποίηση προσωπικού της βίντεο, χωρίς την άδειά της.