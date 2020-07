Κόσμος

Αγία Σοφία: Ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη μετατροπή της σε τζαμί

Επιθεωρήσεις από ειδικούς για να είναι όλα έτοιμα για την πρώτη προσευχή, στις 24 Ιουλίου.

(φωτογραφία αρχείου)

Οι τουρκικές αρχές άρχισαν επιθεωρήσεις στην Αγία Σοφία σήμερα στο πλαίσιο προετοιμασιών, προκειμένου να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για μουσουλμανική προσευχή, μία ημέρα μετά την απόφαση του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας να ανοίξει τον δρόμο για την μετατροπή της από μουσείο σε τζαμί.

Χθες, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι η Αγία Σοφία θα ανοίξει ως τζαμί για μουσουλμανική λατρεία την 24η Ιουλίου, για πρώτη φορά από το 1934 και το διάταγμα της κυβέρνησης του Κεμάλ Ατατούρκ, με το οποίο το βυζαντινό μνημείο είχε μετατραπεί σε μουσείο, προκαλώντας αντιδράσεις.

Το κτίριο έκλεισε για τους επισκέπτες σήμερα, μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, περιγράφοντας πως ομάδες από το υπουργείο Τουρισμού επιθεώρησαν τον τρούλο και τέσσερις μιναρέδες, στο πλαίσιο των προετοιμασιών.

Η Αγία Σοφία τέθηκε υπό την εποπτεία της Αρχής Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας, ο επικεφαλής της οποίας Αλί Ερμπάς δήλωσε σήμερα ότι η υπηρεσία του έχει ήδη ξεκινήσει προετοιμασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα έως την 24η Ιουλίου.