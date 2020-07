Κόσμος

Αναστάσιος για Αγία Σοφία: Η απόφαση μας γυρίζει σε σκοτεινές ιστορικές πτυχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λιτό μα ουσιώδες μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας για την απόφαση μετατροπής του μνημείο σε τζαμί.

«Η απόφαση αυτή ανήκει στις τραγικές αποφάσεις και ενέργειες που ναρκοθετούν τη μεγαλύτερη ελπίδα της εποχής μας, την ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών και των πολιτισμών», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Αναστάσιος, σχετικά με την απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Και συνέχισε: «Αυτή η απόφαση μας γυρίζει πίσω σε σκοτεινές ιστορικές πτυχές. Μια χώρα σαν την Τουρκία, που επιθυμεί να είναι στην πρωτοπορία, διαλέγει τον ρόλο καθυστερημένης πολιτιστικής οπισθοφυλακής. Το λάδι της θρησκείας είναι αμαρτία και λάθος να χρησιμοποιείται για να ανάβει και να εξυπηρετεί εθνικιστικούς σκοπούς. Ο ευγενής σκοπός της θρησκείας είναι να απαλύνει τις πληγές και να ειρηνεύει τις ψυχές των ανθρώπων».