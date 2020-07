Κοινωνία

Σύλληψη για τη φωτιά στο Πέραμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στη σύλληψη ενός άντρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, προχώρησαν οι άντρες του ανακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής Πειραιά για τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Πέραμα.

Κατηγορείται ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια για τη φωτιά που κινητοποίησε την Πυροσβεστική σε δασική έκταση, στην περιοχή Ικαριώτικα στο Πέραμα Αττικής.

Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Σε ότι αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, μετά από ολονύχτια μάχη με τις φλόγες οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.