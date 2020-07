Ζώδια

Τι επιλέγουν τα ζώδια για τις διακοπές τους

Κάμπινγκ ή πεντάστερο; Πισίνα ή παραλία; Πες μου το ζώδια σου και…

Πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά στις διακοπές μας, τις λίγες ή περισσότερες ημέρες ξεκούρασης που με τόσο ανυπομονησία περιμένουμε! Όμως τώρα προκύπτει ένα μικρό προβληματάκι ως προς τον τρόπο που θα απολαύσουμε αυτές τις ημέρες ξενοιασιάς μιας και συχνά τα γούστα μας δεν συμφωνούν με της παρέας μας.. Άλλος ονειρεύεται να στήσει τη σκηνή του σε μια ερημική παραλία, άλλη ζει για τη στιγμή που θα χαλαρώνει δίπλα στην πισίνα, ο τρίτος θέλει κάπου ήσυχα για να ηρεμήσει το κεφαλάκι του.. Ευτυχώς όμως έρχεται η αστρολογία και κάνει τα πράγματα απλά, αποκαλύπτοντας το που επιλέγει να μείνει το κάθε ζώδιο και γιατί!

Κριός

Πάει παντού και συμφέρει. Δεν έχει πρόβλημα να πάει οπουδήποτε, αρκεί να μην του στοιχίσει ο κούκος αηδόνι. Θα περάσει το ίδιο καλά με τη σκηνή του σε ένα απομονωμένο μέρος, όσο και σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου με κλιματισμό και room service. Θα αποφύγει όμως τα πανάκριβα ξενοδοχεία, όχι από τσιγγουνιά, αλλά επειδή προτιμά να ξοδέψει αλλού τα χρήματά του στις διακοπές. Άλλωστε, στο δωμάτιο θα επιστρέψει μόνο για να κάνει μπάνιο και να κοιμηθεί, οπότε δεν τον απασχολεί καθόλου η πολυτελής διαμονή!

Ταύρος

Ο Ταύρος πηγαίνει διακοπές για να ξεκουραστεί κι όχι για να ταλαιπωρηθεί. Θέλει λοιπόν να έχει τις ανέσεις του, το μπάνιο του, τα καθαρά του σεντόνια και τον καφέ του έτοιμο το πρωί. Όταν ακούει τη λέξη κάμπινγκ, το μυαλό του πάει αμέσως στα κουνούπια, στον άβολο ύπνο και γενικά στην ταλαιπωρία. Σιγά λοιπόν μην πάει! Αυτός θέλει την πισίνα του, το κλιματιζόμενο δωμάτιο, την τηλεόραση να βλέπει για να τον πάρει ο ύπνος και τα δροσερά κοκτέιλ να έρχονται σχεδόν από μόνα τους, με το που θα κάνει νόημα στο σερβιτόρο! Δίδυμοι

Ο Δίδυμος είναι τις περιπέτειας, της δράσης και της διασκέδασης. Δεν έχει ανάγκη από χαλάρωση και ξεκούραση, η ημέρα του θα έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Θέλει να προλάβει να χαρεί τη θάλασσα, αλλά θέλει να δει και τα αξιοθέατα του τόπου και φυσικά το βράδυ θα επισκεφτεί και όλα τα club του νησιού. Επιλέγει λοιπόν ένα οργανωμένο κάμπινγκ, ώστε και στη φύση να βρίσκεται, αλλά και να έχει ορισμένες στοιχειώδεις ανέσεις, όπως για παράδειγμα ζεστό νερό για το μπάνιο του!

Καρκίνος

Καρκίνος, αν και κατά βάθος ονειρεύεται χλιδάτες διακοπές, σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και πάνω, με τα σπα του και τα μασαζάκια του, είναι πρόθυμος να ακολουθήσει το ταίρι του ακόμη και σε μια βραχονησίδα και να τρέφεται με αχινούς και πεταλίδες! Αγάπη και στοργή θέλει μόνο, και θα περάσει τέλεια, όπου κι αν βρεθεί!

Λέων

Ο Λέων θα το φιλοσοφήσει το θέμα! Θα τα βάλει κάτω, θα σκεφτεί την κρίση, θα αναλογιστεί πού βαδίζουμε ως χώρα και θα αποφασίσει! Κάτι το μεσοπρόθεσμο, κάτι τα νέα σκληρά μέτρα, κάτι οι περικοπές στο δημόσιο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο αντίσκηνο και στη σπαστή καρέκλα! Γιατί όχι; Άσχημα θα περάσει με την παρέα του, σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ; Παρθένος

Κάμπινγκ; Άγνωστη λέξη για τον Παρθένο! Ξενοδοχείο πολυτελείας, φημισμένο για τις καθαρές καμαριέρες του, που θα αλλάζουν σεντόνια κάθε πρωί και θα απολυμαίνουν το μπάνιο! Ο Παρθένος θέλει τα σαλόνια, όχι τα αλώνια. Πισίνα με μπόλικο χλώριο ή κάποιο άλλο αξιόπιστο σύστημα καθαρισμού, room service επί ποδός όλη μέρα και το βράδυ πολύχρωμο κοκτέιλ στο roof garden, με θέα στο πέλαγος. Αυτές είναι διακοπές!

Ζυγός

Διακοπές μέσα σε μια σκηνή, όπου δε θα έχει χώρο να τακτοποιήσει τις κρέμες και τα αρώματά του ή σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο χωρίς ντουλάπα της προκοπής για να βολέψει τις τρεις βαλίτσες ρούχα που έχει πάρει μαζί του, δεν υπάρχουν! Μόνο στην ιδέα ότι θα πάει να μείνει όπου να είναι, βγάζει σπυριά ο Ζυγός. Το μόνο που θα δεχτεί να συζητήσει κι ενδέχεται να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, είναι το πόσων αστέρων θα είναι το ξενοδοχείο. Ας είναι και τριών, αρκεί βέβαια να έχει σεσουάρ στο μπάνιο, για να μην κουβαλά το δικό του από το σπίτι.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός πάει παντού, όπου τον καλεί ο έρωτας! Δεν τον ενδιαφέρει αν θα κοιμάται σε έναν υπνόσακο στην άμμο ή σε στρώμα νερού, μυστήριο και ίντριγκα να έχει, για να περνά ευχάριστα η ώρα του κι όλα τα άλλα είναι περιττά. Έτσι, μπορεί να αποφασίσει να πάει μια εβδομάδα σε κάμπινγκ και όταν βρει την κατάλληλη -καυτή- παρέα, θα την ακολουθήσει σε ένα ακριβό ξενοδοχείο, για… “νύχτες μαγικές κι ονειρεμένες”!

Τοξότης

Ο σάκος που κουβαλάει στην πλάτη ο Τοξότης, εκτός από τη σκηνή του, περιέχει ό,τι του είναι απαραίτητο για να επιβιώσει οπουδήποτε. Όπου του αρέσει, θα στήσει τη σκηνή του και θα περάσει εκεί κάποιες μέρες πριν φύγει για τον επόμενο προορισμό. Λατρεύει την περιπλάνηση και θέλει να βλέπει διαφορετικά πράγματα. Είναι ο Κουστώ του ζωδιακού κύκλου, θέλει να γίνει ένα με την φύση!

Αιγόκερως

Αν στο κάμπινγκ υπήρχε wireless internet, αν διέθετε spa, προσωπικό μασέρ και gourmet εστιατόριο, ο Αιγόκερως μπορεί και να το σκεφτόταν. Επειδή όμως ξέρει ότι δεν πρόκειται να βρει κάτι τέτοιο, δεν μπαίνει στον κόπο ούτε να το ψάξει. Θα κλείσει κατευθείαν τη σουίτα του πολυτελούς ξενοδοχείου πλάι στη θάλασσα, που του είχε συστήσει ο πρόεδρος της εταιρείας που εργάζεται. Εγγυημένα πράγματα! Να μην ταλαιπωρείται άνευ λόγου κι αιτίας.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι ο star του ζωδιακού, ακόμη και να τον πληρώνουν, δεν πάει διακοπές με σκηνή. Αν δεν έχει λεφτά, προτιμά να καθίσει σπίτι του και να μην πάει πουθενά. Στις διακοπές του θέλει να περάσει καλά, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πρώτα από όλα, να έχει εξασφαλίσει μια άνετη διαμονή. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο η πολυτέλεια του ξενοδοχείου, όσο οι ανέσεις που προσφέρει. Φυσικά, στις διακοπές του θα χαλάσει όσα χρήματα έχει και δεν έχει, πιθανόν να δανειστεί για το εισιτήριο της επιστροφής, αλλά δε βαριέσαι; Τα λεφτά είναι σαν τα ψάρια, τρώγονται φρέσκα!

Ιχθύες

Το ρομαντικό και ονειροπόλο Ιχθύ δεν τον απασχολούν τόσο οι ανέσεις όσο η θέα. Θα βλέπει το ηλιοβασίλεμα από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου; Θα καθρεφτίζεται το ασημένιο φεγγάρι στη θάλασσα, στο σημείο που θα αποφασίσει να κατασκηνώσει; Αν έχει καλή παρέα και ρομαντικό περιβάλλον, ο υπνόσακος και η σκηνή, θα του φαίνονται σαν την προεδρική σουίτα του ακριβότερου ξενοδοχείου!

Πηγή: Astrologos.gr