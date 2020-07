Αθλητικά

Ίσως η πιο περιπετειώδης εκτέλεση πέναλτι στην ιστορία του ποδοσφαίρου! (βίντεο)

Ο τερματοφύλακας απόκρουσε το πέναλτι δις, αλλά αποβλήθηκε. Τρεις διαφορετικοί παίκτες ανέλαβαν την εκτέλεση και το αποτέλεσμα ήταν…

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον αγώνα για το play off ανάμεσα στην Πετρολούλ Πλοέστι και τη Ραπίντ Βουκουρεστίου, στην Ρουμανία.

Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο τερματοφύλακας μπλόκαρε τη μπάλα, αλλά ο διαιτητής έκρινε ότι κινήθηκε και διέταξε επανάληψη τιμωρώντας τον τερματοφύλακα με κίτρινη κάρτα.

Άλλος παίκτης των γηπεδούχων ανέλαβε την εκτέλεση αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας απόκρουσε. Με υπόδειξη όμως του επόπτη ο διαιτητής διέταξε και πάλι επανάληψη και μάλιστα απέβαλλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων.

Έτσι η μπάλα στήθηκε για τρίτη φορά στην άσπρη βούλα και τρίτος παίκτης των γηπεδούχων ανέλαβε την εκτέλεση. Κι όμως και η τρίτη φορά δεν κατέληξε σε γκολ καθώς η μπάλα κατέληξε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενουμένων, που μιλούσαν για «θεία δίκη».