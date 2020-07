Αθλητικά

Αναβολή αγώνα λόγω 14 κρουσμάτων κορονοϊού σε συμμετέχοντες!

Στη Βραζιλία πεθαίνουν σταθερά περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι την ημέρα, αλλά επιμένουν να παίζουν ποδόσφαιρο.

Η τοπική κυβέρνηση της πόλης Σάντα Κατερίνα, αποφάσισε την αναβολή ενός αγώνα πρωταθλήματος, που επρόκειτο να διεξαχθεί μεταξύ της Αβάι και της Σαπεκοένσε. Αιτία της αναβολής είναι το γεγονός, πως μετά τον σχετικό έλεγχο στους συμμετέχοντες στην αναμέτρηση, βρέθηκαν 14 κρούσματα κορονοϊού.

Ο περιφερειακός επθεωρητής υγείας, ενημέρωσε για την αναβολή του αγώνα, που είχε προγραμματισθεί για σήμερα (12/7) στις 19:00 (τοπική ώρα).

«Μία από τις ομάδες είχε 14 επιβεβαιωμένα κρούσματα Covid-19 και θα ήταν απαραίτητο να απομονωθούν όλοι οι παίκτες για να ακολουθήσουν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο Τύπο, τα κρούσματα αφορούν σε στελέχη της Σαπεκοένσε, ενώ ασθενής είναι και ο προπονητής της ομάδας, Ουμπέρτο Λουζέρ.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η Βραζιλία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο που πλήττεται περισσότερο από την πανδημία -μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες- με τουλάχιστον 70.398 θανάτους και 1.800.827 επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που κυκλοφόρησε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ενώ στην Σάντα Καταρίνα, απεβίωσαν 459 άνθρωποι από Covid-19.