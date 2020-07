Κόσμος

Κατάρριψη Boeing στην Τεχεράνη: Που οφείλεται η τραγωδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην δημοσιότητα η έκθεση της ιρακινής ΥΠΑ για τα αίτια της τραγωδίας με τους 176 νεκρούς.

Ένα "ανθρώπινο σφάλμα", η κακή ρύθμιση στρατιωτικού ραντάρ, αποτελεί το "στοιχείο κλειδί" για την τραγωδία με το ουκρανικό Boeing 737 που καταρρίφθηκε στις 8 Ιανουαρίου κοντά στην Τεχεράνη, προκαλώντας τον θάνατο και των 176 επιβαινόντων σε αυτό, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ιρανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

"Υπήρξε μια παράβαση λόγω ανθρώπινου σφάλματος στην διαδικασία" διακρίβωσης ενός συστήματος ραντάρ, από την οποία προκλήθηκε ένα "σφάλμα 107 μοιρών" στην περιοχή κάλυψης από το εν λόγω σύστημα, κάτι το οποίο δεν επέτρεπε πλέον την σωστή καταγραφή της πορείας των αντικειμένων εντός του πεδίου του, αναφέρεται στην έκθεση αυτή, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Σάββατο το βράδυ.

Από το αρχικό αυτό λάθος "προέκυψε μια επικίνδυνη αλυσίδα (γεγονότων) η οποία θα μπορούσε βεβαίως να έχει τεθεί υπό έλεγχο αν είχαν ληφθεί άλλα μέτρα", προσθέτει στην έκθεσή της η ιρανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ωστόσο σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, το οποίο παρουσιάστηκε ως "έκθεση για τα γεγονότα" κι όχι ως το τελικό πόρισμα της έρευνας, κι άλλα σφάλματα έγιναν τα μοιραία λεπτά που ακολούθησαν.

Η ιρανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνει ότι παρά τις εσφαλμένες πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του για την πορεία του αεροπλάνου, ο χειριστής του συστήματος ραντάρ θα μπορούσε να έχει αναγνωρίσει τον στόχο του ως ένα αεροπλάνο της πολιτικής αεροπορίας, αλλά αντιθέτως έκανε "εσφαλμένη αναγνώριση".

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης ότι ο πρώτος από τους δύο πυραύλους που ερρίφθησαν στο αεροπλάνο πυροδοτήθηκε από τον χειριστή μιας συστοιχίας αντιαεροπορικών πυραύλων "χωρίς αυτός να έχει λάβει απάντηση από το κέντρο συντονισμού" από το οποίο εξαρτώταν.

Ο δεύτερος πύραυλος ερρίφθη τριάντα δευτερόλεπτα αργότερα λαμβάνοντας υπόψη "την συνέχιση της πορείας του στόχου που εντοπίστηκε", προστίθεται στην έκθεση.

Η πτήση PS-752 της Ukraine International Airlines από την Τεχεράνη στο Κίεβο καταρρίφθηκε στις 8 Ιανουαρίου κοντά στην Τεχεράνη από δύο πυραύλους.

Οι 176 επιβαίνοντες, στην πλειονότητά τους Ιρανοί και Καναδοί, αλλά και 11 Ουκρανοί (εκ των οποίων τα 9 μέλη του πληρώματος) έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία αυτή.