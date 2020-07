Κόσμος

Αγία Σοφία: Οι θησαυροί της “Μεγάλης Εκκλησίας” (βίντεο)

Η ιστορία των ψηφιδωτών και του εσωτερικού διάκοσμου της Αγίας Σοφίας. Τι την έκανε Παγκόσμιο Μνημείο.