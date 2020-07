Αθλητικά

Volley League: Επέστρεψε στον “θρόνο” ο Παναθηναϊκός

Οι “πράσινοι” εκθρόνισαν τον Ολυμπιακό και επέστρεψαν στην κορυφή μετά από 14 χρόνια!

Ο Παναθηναϊκός είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2019-20.

Οι «πράσινοι» νίκησαν τον Ολυμπιακό και στο δεύτερο αγώνα της σειράς των τελικών, αυτή τη φορά με 3-1 στο κλειστό του Αγίου Θωμά και με 2-0 νίκες επέστρεψαν στους τίτλους πρωταθλήματος 14 χρόνια μετά το τελευταίο επίτευγμά τους στη διοργάνωση (2006).

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το πρώτο σετ με σοβαρή και συγκεντρωμένη εμφάνιση, οδήγησαν το σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου αλλά τότε εμφάνισαν ανεξήγητη νευρικότητα με αποτέλεσμα να το χάσουν κι έκτοτε η ομάδα του Μουνιόθ Μπενίτεθ απλώς «εξαφανίστηκε» από το κλειστό στο Μαρούσι.

Ταυτόχρονα, ήταν το πρώτο πρωτάθλημα στην προπονητική καριέρα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου στην ανώτατη κατηγορία.

Τα σετ: 22-25, 25-22, 25-15, 25-13.