Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ “έσπασε” το αήττητο του Ολυμπιακού

Μεγάλο “διπλό” των Θεσσαλονικέων μέσα στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”...

O ΠΑΟΚ με γκολ του Ενέα Μιχάι στο 90', νίκησε τον Ολυμπιακό με 0-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έσπασε το φετινό αήττητο των Πειραιωτών. Ο «Δικέφαλος του βορρά» παρέμεινε στην δεύτερη θέση και πήρε ψυχολογία με φόντο την αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΚ την προσεχή Τετάρτη (15/7).

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, με τους Τζόλη (στο 2' και στο 3') και Μπίσεσβαρ (στο 7') να προσπαθούν με σουτ να απειλήσουν τον Σα. Στο 14' ο Μπίσεσβαρ προσπάθησε εκ νέου να νικήσει τον Σα, με τη μπάλα να φεύγει δίπλα από το δοκάρι, μετά από σέντρα του Ροντρίγκο. Στο 33' ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του τελική, με τον Σεμέδο να πιάνει κεφαλιά και τη μπάλα να χτυπά στο οριζόντιο δοκάρι και να φεύγει άουτ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να έχει έξι τελικές, έναντι δυο του Ολυμπιακού, με τον «Δικέφαλο του βορρά» να έχει καλή εικόνα αλλά να του λείπει ένα καλό τελείωμα, απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που έδειξε να είναι μακριά από τα φετινά του αγωνιστικά στάνταρ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, και συγκεκριμένα αυτή του Μιχάι αντί του Ίνγκασον. Ο Ισλανδός, που είχε τις προηγούμενες ημέρες ενοχλήσεις, δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. Στο 58' ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε αντεπίθεση με τον Γιαννούλη να σουτάρει στη κίνηση και τη μπάλα να φεύγει πάνω από την εστία του Σα. Στο 78' ο Χασάν, μετά από κόρνερ του Βαμπουενά έπιασε κεφαλιά, με τη μπάλα να φεύγει δίπλα από την εστία του Πασχαλάκη.

Στο 90', μετά από φάουλ του Σοχ, ο Ροντρίγκο έκανε σέντρα από τα δεξιά και ο Μιχάι με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 0-1. Στο 92' ο Πασχαλάκης έκανε εντυπωσιακή επέμβαση σε σουτ του Χασάν, διώχνοντας σε κόρνερ. Στο 95' ο Χασάν σκόραρε αλλά από αντικανονική θέση, με την υπόδειξη να είναι άμεση.

Οι συνθέσεις

Ολυμπιακός: Σα, Ομάρ, Σισέ, Σεμεδο, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε (62' Φορτούνης), Μπουχαλάκης, Καμαρά, Βαλμπουενά (86' Ραντζέλοβιτς), Μασούρας (62' Μπρούνο), Αραμπί (79' Χασάν).

ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Ίνγκασον (46' Μιχάι), Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Καντουρί (79' Εσίτι), Μαουρίσιο, Ροντρίγκο, Γιαννούλης, Μπίσεσβαρ (72' Στοχ), Τζόλης (79' Τζόλης), Άκπομ (58' Σφιντέρσκι).