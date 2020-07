Πολιτική

Άσελμπορν: Η Τουρκία έσβησε τις ελπίδες ότι θα γινόταν ευρωπαϊκή χώρα

Στη «λάθος κατεύθυνση» εξελίσσονται οι όποιες ελπίδες υπήρχαν πριν από χρόνια ότι η Τουρκία θα μπορούσε να γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα, δήλωσε ο ΥΠΕΞ του Λουξεμβούργου Ζαν 'Ασελμπορν,

«Όταν βλέπω τώρα στην Τουρκία τι συμβαίνει με την Αγία Σοφία, τότε αυτό αποτελεί χτύπημα εναντίον της Συμμαχίας των Πολιτισμών», δήλωσε ο κ. 'Ασελμπορν προσερχόμενος στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, με το βλέμμα στην ομώνυμη πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει το 2005 ο τότε πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο με τον ακόμη πρωθυπουργό της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και η οποία είχε υιοθετηθεί κατόπιν από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Όταν βλέπω τώρα στην Τουρκία τι συμβαίνει με την Αγία Σοφία, τότε αυτό αποτελεί χτύπημα εναντίον της Συμμαχίας των Πολιτισμών», δήλωσε ο κ. 'Ασελμπορν προσερχόμενος στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, με το βλέμμα στην ομώνυμη πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει το 2005 ο τότε πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς Θαπατέρο με τον ακόμη πρωθυπουργό της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και η οποία είχε υιοθετηθεί κατόπιν από τα Ηνωμένα Έθνη.

«Το 2004 αποφασίσαμε ομόφωνα να ανοίξουμε τον δρόμο για την Τουρκία, προκειμένου να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ε.Ε. (…) Και το 2005 έγινε κάτι το πολύ μεγάλο, με τη Συμμαχία των Πολιτισμών. Όταν βλέπω τώρα στην Τουρκία το τι συμβαίνει με την Αγία Σοφία, τότε αυτό είναι ένα χτύπημα εναντίον αυτής της Συμμαχίας των Πολιτισμών. Πιστεύω με αυτή την χειρονομία, η Τουρκία κατά κάποιον τρόπο έσβησε αυτή την εξέλιξη, στην οποία συμμετείχε η ίδια από την αρχή. Και αυτό δεν είναι καλό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. 'Ασελμπορν, ενώ, αναφερόμενος στην πρόσφατη καταδίκη των στελεχών της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία, επισήμανε ότι «μια κυβέρνηση η οποία πολεμά τους ίδιους τους δικούς της υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως τρομοκράτες, είναι μια κυβέρνηση η οποία περιφρονεί την δημοκρατία και τον ίδιο της τον λαό κι αυτό είναι πολύ κακό».

Σε ό,τι αφορά την συμπεριφορά της 'Αγκυρας στη Μεσόγειο, ο Λουξεμβούργιος υπουργός Εξωτερικών τόνισε με νόημα ότι «η Μεσόγειος δεν είναι μπανιέρα, αλλά μεγάλη θάλασσα», όπου πολλές χώρες έχουν δικαιώματα, τα οποία θα μπορούσαν να ασκήσουν. «Υπάρχει ένας κανόνας: να τηρείς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Και εδώ η Τουρκία δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να εμφανίζεται ως ηγεμόνας. Αυτό δεν γίνεται, θα πάει στραβά. Και για αυτό πρέπει ως ΕΕ να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα δικαιώματα όλων στην Μεσόγειο, βεβαίως και της Τουρκίας, αλλά και όλων των άλλων- και των κρατών-μελών της ΕΕ που έχουν στην Μεσόγειο τα δικά τους συμφέροντα», σημείωσε ο κ. 'Ασελμπορν για να καταλήξει: «Πριν από 15-16 χρόνια είχα μεγάλες ελπίδες και προσωπικά, διότι ήμουν παρών, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα, μια μεγάλη χώρα του Ισλάμ, η οποία ανεβάζει ψηλά την δημοκρατία. Ποτέ δεν ήταν το σκεπτικό να επηρεάσουμε την Τουρκία κάπως διαφορετικά, να την επηρεάσουμε ευρωπαϊκά, αλλά σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, την δημοκρατία, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και δυστυχώς πρέπει να διαπιστώσουμε - και σήμερα στην συζήτηση - ότι αυτό εξελίσσεται στη λάθος κατεύθυνση».