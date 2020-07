Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Τοπικές βροχές και μπόρες σε αρκετές περιοχές την Τρίτη. Αναλυτικές οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην δυτική και στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται, την Τρίτη, ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με τοπικούς όμβρους στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά, τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά, 4 με 6 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν άνεμοι αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βορειοδυτικούς, με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει ότι διαπιστώθηκε καρπόκαψα στις καλλιέργειες Μηλιάς-Αχλαδιάς-Καρυδιάς.

Ημιορεινές – ορεινές περιοχές

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις:

Στις ζώνες καλλιέργειας των μηλοειδών (μεσοπρώιμη και όψιμη) η 1η πτήση ολοκληρώθηκε μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας ξεκίνησε η 2η πτήση στη μεσοπρώιμη ζώνη και την τρέχουσα εβδομάδα στην όψιμη.

Ο ψεκασμός να είναι επιμελημένος στους καρπούς. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: