Υγεία - Περιβάλλον

Θετική στον κορονοϊό αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Παπανικολάου

Σε εξέλιξη είναι ιχνηλάτηση των επαφών της αναισθησιολόγου, ενώ γίνονται τεστ, στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Θετική στον κορονοϊό, βρέθηκε μια αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του STATUS FM 107,7, η γυναίκα έκανε το τεστ βρέθηκε θετική, νοσηλεύτηκε μια ημέρα στο νοσοκομείο και πλέον είναι στο σπίτι της, με ήπια συμπτώματα.

