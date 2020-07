Κοινωνία

Τέλος και επίσημα τα πανηγύρια μέχρι τέλος Ιουλίου

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ματαίωση των πανηγυριών μέχρι το τέλος του μήνα. Διευκρινίσεις για τα παζάρια.

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την ματαίωση όλων των πανηγυριών από τις 13/07/20202 έως και τις 31/07/2020. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία υπογράφουν 5 υπουργοί αναφέρεται ότι απαγορεύονται προσωρινά στο σύνολο της Επικράτειας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, τα πανηγύρια μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού.

Με διευκρίνιση που έγινε από την γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τονίζεται ότι «Απαγορεύονται οι διοργανώσεις πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς και όχι η λειτουργία των ως άνω αγορών». Με άλλα λόγια δεν απαγορεύονται τα παζάρια.

Η διευκρίνιση κρίθηκε απαραίτητη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων των κλάδων που σχετίζονται με τη διοργάνωση πανηγυριών.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά: Για τις αγορές του άρθρου 38 του νόμου 4497/2017 (εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες αγορές, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές), ισχύουν οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας, όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης Β΄2798.

Όλη η ΚΥΑ για τα πανηγύρια

Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020

έως και 31.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 κπαι της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

β. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

γ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), δ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),

ε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),

στ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),

ζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121),

η. της υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 κοινή από φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797).

3. Την συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία την προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων εκδηλώσεων προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

4. Την από 13.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

5. Την υπ’ αρ. Β2/οικ.44456/13.7.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Προσωρινή απαγόρευση πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων

Την προσωρινή απαγόρευση στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 31.7.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 13.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, όπως επίσης ενημέρωσης του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44074/ 11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797).