Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ελπιδοφόρα η χορήγηση πλάσματος ιαθέντων σε ασθενείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολυκεντρική μελέτη, η οποία πραγματοποιείται σε έξι νοσοκομεία της Ελλάδας...

Σε εξέλιξη βρίσκεται, από τις 28 Απριλίου, πολυκεντρική μελέτη φάσης 2, που αφορά τη χορήγηση πλάσματος ιαθέντων από την νόσο COVID-19 σε σοβαρά νοσούντες, η οποία λαμβάνει χώρα σε έξι νοσοκομεία της χώρας, με κύριο ερευνητή τον πρύτανη του ΕΚΠΑ, Θάνο Δημόπουλο, και συμμετέχοντες άλλους 22 ερευνητές, υπό την έγκριση του ΕΟΔΥ.

Οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Ευάγγελος Τέρπος, Μαριάννα Πολίτου και Βασιλική Παππά αναφέρουν πως μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί για την ύπαρξη αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού 261 εθελοντές δότες πλάσματος, με θετική δοκιμασία PCR για τον SARS-CoV-2. Οι εθελοντές είτε ήταν ασυμπτωματικοί είτε είχαν συμπτώματα και είχαν παραμείνει στο σπίτι τους ή είχαν νοσηλευθεί. Το 88% αυτών βρέθηκε να έχουν αντισώματα έναντι του ιού, με μεθοδολογία που έγινε στο Ινστιτούτο Παστέρ. Ογδόντα δύο υγιείς δότες ήδη έχουν δωρίσει το πλάσμα τους για χορήγηση σε ασθενείς που νοσηλεύονται. Δέκα ασθενείς έχουν λάβει αυτήν τη θεραπεία στη χώρα μας και όλοι είχαν βελτίωση της νόσου. Η μελέτη, η οποία προβλέπει τη χορήγηση πλάσματος σε 100 ασθενείς με COVID-19, θα έχει διάρκεια 20 μηνών. Το πρωταρχικό στοιχείο που θα καθορίσει την επιτυχία αυτής της προσέγγισης είναι η επιβίωση των ασθενών στις τρεις εβδομάδες, στον έναν μήνα και στους δύο μήνες από την ένταξη στη μελέτη.

Αρχικά ελέγχονται εθελοντικά ασθενείς που νόσησαν από τον SARS-CoV-2 για την ύπαρξη αντισωμάτων έναντι του ιού. Εφόσον ανιχνευθούν αυτά τα αντισώματα και οι υγιείς, πλέον, δότες πληρούν τα κριτήρια της αιμοδοσίας, ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, που είναι η συλλογή πλάσματος. Το πλάσμα περιλαμβάνει τα αντισώματα έναντι του ιού και συλλέγεται με τη διαδικασία που ονομάζεται πλασμαφαίρεση, στοχεύοντας σε όγκο 600-700ml ανά συνεδρία αφαίρεσης. Ο όγκος που συλλέγεται μετά από μία πλασμαφαίρεση θα χωριστεί σε τρεις θεραπευτικές μονάδες όγκου 200-233 ml. Κάθε ασθενής λαμβάνει συνολικά τρεις μονάδες διαδοχικά, με απόσταση δύο ημερών μεταξύ τους. Επομένως, η αναλογία είναι ένας δότης ανά έναν ασθενή. Ωστόσο, πολλαπλές συνεδρίες αφαίρεσης ανά δότη είναι εφικτές, και επομένως ένας δότης μπορεί να παρέχει πλάσμα για παραπάνω από έναν ασθενή.

Σημαντικό στοιχείο της μελέτης είναι και η συλλογή πληροφοριών για την κινητική των αντισωμάτων στους υγιείς δότες που είχαν νοσήσει από τον SARS-CoV-2. Έτσι, όσοι είχαν αντισώματα θα επανεξετασθούν τρεις, έξι και δώδεκα μήνες μετά την πρώτη ανίχνευση αντισωμάτων, ώστε να φανεί αν η παρουσία των αντισωμάτων παραμένει στον οργανισμό τους και για πόσο χρονικό διάστημα.

Η χορήγηση πλάσματος από αναρρώσαντες ασθενείς σε παροντικούς ασθενείς αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές θεραπευτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της ασθένειας SARS-CoV-2. Τη στιγμή που σε όλον τον κόσμο η πανδημία “προχωρά” ακάθεκτη και δεν φαίνεται στον ορίζοντα αποτελεσματική θεραπεία, η χορήγηση έτοιμων αντισωμάτων έναντι του ιού, μέσω του πλάσματος ασθενών που ανέρρωσαν από τη νόσο, δίνει ελπίδες στους πάσχοντες.