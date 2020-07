Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: προσλήψεις μόνιμων ιατρών σε νοσοκομεία

Αναλυτικά ο πίνακας των θέσεων που προκηρύχθηκαν ανά ΥΠΕ και Νοσοκομείο...





Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με ιατρικό προσωπικό, ιδιαίτερα δε αυτών που βρίσκονται στα νησιά μας, προκηρύχθηκαν 81 θέσεις μόνιμων ιατρών στα Νοσοκομεία των 7 Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας. Οι 16 από αυτές είναι θέσεις Διευθυντών και οι 64 Επιμελητών Α’ και Β’.

Η πλειοψηφία των θέσεων, και πιο συγκεκριμένα οι 49 από τις 81, αφορά Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. στη νησιωτική Ελλάδα.

Αναφορικά με την προκήρυξη για την πρόσληψη 81 μόνιμων ειδικευμένων ιατρών, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. δεν είναι προϊόν της συγκυρίας του κορονοϊού, αλλά αποτέλεσμα του σχεδιασμού και των αποφάσεων της Κυβέρνησης.

Στο Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας με νέο προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νησιωτική Ελλάδα.

Υπενθυμίζω δε, πως εκτός από τις 81 προσλήψεις μονίμων ιατρών που προκηρύχθηκαν, μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν τα συμβούλια κρίσεων για τις προσλήψεις ακόμη 942 μονίμων ιατρών.

Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε το υγειονομικό πλεονέκτημα που πετύχαμε, σε κεκτημένο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για την ίδια την κοινωνία, για τον άνθρωπο.

Και το στόχο αυτό, θα τον πετύχουμε».

Αναλυτικά ο πίνακας των θέσεων που προκηρύχθηκαν ανά ΥΠΕ και Νοσοκομείο: