Κορονοϊός: “Βαθιά πληγή” για τα ξενοδοχεία σε Αττική - Θεσσαλονίκη

Η αποτίμηση της απώλειας εσόδων και οι προοπτικές. Πολύ μικρό ποσοστό των καταλυμάτων λειτούργησε στο Λεκανοπέδιο τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρουν οι Ενώσεις Ξενοδόχων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, «μετά το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα που επιβεβαιώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, η Ελληνική Κυβέρνηση προέβη σε άμεση εφαρμογή απαραίτητων μέτρων που οδήγησαν σε lockdown στις 23 Μαρτίου. Στις 19 Μαρτίου επιβλήθηκε σε όλα τα ξενοδοχεία της χώρας η παύση λειτουργίας τους με καταληκτική ημερομηνία κλεισίματος την 22α Μαρτίου και παρέμειναν σε λειτουργία μόνο τα ξενοδοχεία που όρισε η Πολιτεία να παραμείνουν ανοικτά ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η επαναλειτουργία των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας επετράπη από 1η Ιουνίου, όμως λόγω “υγειονομικών πρωτοκόλλων” και των “κλειστών συνόρων”, τελικά άνοιξαν μόνο λίγες μονάδες.

Η GBR Consulting διενήργησε για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής & Αργοσαρωνικού και της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης ανάλυση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οποίας τον Ιούνιο λειτούργησε μόνο το 21% των διαθέσιμων δωματίων στην Αττική και το 42% στη Θεσσαλονίκη.



Ξενοδοχειακός κλάδος Αττικής



Η απώλεια εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019. Για τα ξενοδοχεία της Αττικής το 2020 ξεκίνησε δυναμικά το πρώτο δίμηνο. Πιο συγκεκριμένα:

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 2020 καταγράφηκαν υψηλότερα έσοδα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες πέρυσι..

Το μήνα Μάρτιο σε λειτουργία ήταν το 73% των διαθέσιμων δωματίων στην Αθήνα – Αττική.

Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο μόνο το 5% του συνόλου των δωματίων της Αττικής ήταν διαθέσιμα, ενώ τον Ιούνιο που επετράπη η επαναλειτουργία των ξενοδοχείων διαθέσιμο ήταν το 21% των δωματίων.

Τον Ιούνιο του 2019 η πληρότητα των ξενοδοχείων της Αθήνας ήταν 93% - με πλήρη λειτουργία όλων των ξενοδοχείων. Η πληρότητα του Ιουνίου του 2020 παρά την εντυπωσιακά μειωμένη προσφορά διαθέσιμων δωματίων (μόνο το 21% του συνόλου των δωματίων ήταν διαθέσιμο), δεν ξεπέρασε σε μέσο όρο το 26% για τα ξενοδοχεία που βρίσκονταν σε λειτουργία. Με βάση το σύνολο των ξενοδοχείων της Αττικής η πληρότητα τον Ιούνιο ήταν 5%.

Η Πρόεδρος της Ένωσης ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού, Λαμπρινή Καρανάσιου Ζούλοβιτς δήλωσε, μεταξύ άλλων, «αυτό που ζούμε εφέτος, ειδικά στην Αθήνα, είναι κάτι πρωτοφανές και ξεπερνά κάθε εκτίμηση που θα μπορούσε να έχει κάνει κάποιος για τις εξελίξεις στις αρχές Μαρτίου. Βεβαίως, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διεθνές πρόβλημα. Ουδέποτε είχε απασχολήσει τον παγκόσμιο Τουρισμό κάτι αντίστοιχο, επομένως πλέουμε όλοι, σε όλες τις χώρες σε αχαρτογράφητα νερά. Τα μηνύματα για την Αθήνα, στην οποία δυστυχώς, παρατηρείται παντελής, θα τολμούσα να πω, απουσία τουριστών, δεν είναι ευοίωνα, παρά το γεγονός ότι όλοι επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε με ελπίδα και με αισιοδοξία την κατάσταση. Εκτιμούμε πως όλο το 2020 θεωρείται ήδη μια ‘χαμένη χρονιά’ - αυτή είναι η εικόνα μας από τις μέχρι στιγμής κρατήσεις και αφίξεις τουριστών στην Αθήνα».

Ξενοδοχειακός κλάδος Θεσσαλονίκης

Η απώλεια εσόδων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 εκτιμάται σε 50 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2019

Οι ξενοδόχοι της Θεσσαλονίκης είχαν μια θετική αρχή το 2020 με υψηλότερα έσοδα τον Ιανουάριο, κυρίως λόγω της βελτίωσης της πληρότητας.

Λόγω του lockdown, το Μάρτιο λειτούργησε το 71% των διαθέσιμων δωματίων, ενώ το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου μόλις το 4%.

Τον Ιούνιο επανήλθε σε λειτουργία το 42% των διαθέσιμων δωματίων. Τα ξενοδοχεία που λειτούργησαν τον Ιούνιο σημείωσαν πληρότητα της τάξης του 35%, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όπου όλα τα ξενοδοχεία ήταν σε λειτουργία η πληρότητα έφτασε στο 79%. Με βάση το σύνολο των ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης η πληρότητα τον Ιούνιο ήταν 14%.





Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Μανδρίνος δήλωσε «Η φετινή χρονιά αν και ξεκίνησε θετικά, δυστυχώς προβλέπεται λόγω της πανδημίας να είναι η πιο δύσκολη των τελευταίων δεκαετιών τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και για όλο τον ελληνικό τουρισμό. Στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε και που θυμίζουν πόλεμο με έναν «αόρατο εχθρό», υπάρχουν ήδη σημαντικές οικονομικές απώλειες και θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες. Οι προβλέψεις για το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχονται είναι πολύ δυσοίωνες, για αυτό τα συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχεία ζητούμε από την Πολιτεία την πρόσθετη αρωγή της προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις εξαιρετικά αντίξοες επικρατούσες συνθήκες».