Η Σίφνος πείθει και τους πιο... δύσκολους ταξιδιώτες (βίντεο)

Νέα "Συνταγή Επανεκκίνησης» του τουρισμού από το νησί του Τσελεμεντέ...

Σίφνος σημαίνει Κυκλάδες, αυθεντικότητα, φιλοξενία, ποιότητα και ασφάλεια. Με άλλα λόγια η Σίφνος είναι η Ελλάδα του 2020! Μέσα σε 62 δευτερόλεπτα εντυπωσιακών πλάνων και ρυθμικής μουσικής, η Ελλάδα παρουσιάζεται μέσα από τα χαρακτηριστικά του αγαπημένου Κυκλαδίτικου νησιού και δηλώνει «έτοιμη»:

Φέτος η Ελλάδα είναι έτοιμη να δείξει τον πολιτισμό και την ιστορία της, όπως άλλωστε θα κάνει και η Σίφνος. «Σημαία» της μακραίωνης ιστορίας του νησιού είναι η βραβευμένη Ακρόπολη του Αγίου Ανδρέα. Πρόκειται για τον πρώτο οργανωμένο επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο της Σίφνου από τον 13ο αι. π.Χ., που απλώνεται στο πλάτωμα του λόφου του Αγίου Ανδρέα, σε έκταση δέκα χιλιάδων περίπου τετραγωνικών μέτρων και αποκαλύπτει μυστικά χιλιάδων ετών! Αρχαία λατομεία, μνημεία καθώς και εκατοντάδες εκκλησίες, όπως η διαχρονική Παναγιά η Χρυσοπηγή, γοητεύουν και συνεχίζουν το ταξίδι σε άλλες εποχές. Χωρίς αμφιβολία, όμως, το ζωντανό «ψήγμα» της ιστορίας παραμένει η παράδοση του νησιού, που είναι κομμάτι της καθημερινότητας ακόμη και σήμερα! Πολλά έθιμα τηρούνται και δίνουν ιδιαίτερο χρώμα. Τα σιφναίικα πανηγύρια με το τελετουργικό τους, μοιρασμένα σ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, απευθύνονται δωρεάν σε όλο τον κόσμο και οργανώνονται από απλούς πολίτες, τους λεγόμενους «πανηγυράδες». Οι σιφναίικοι γάμοι, η κυριακάτικη ρεβυθάδα στον ξυλόφουρνο και η μελωδική ντοπιολαλιά είναι κάποια από τα έθιμα και τις συνήθειες του νησιού που διατηρούνται αναλλοίωτα μέχρι και στις μέρες μας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να δείξει τη γη της! Η Σίφνος είναι προικισμένη με τις κατάλληλες πρώτες ύλες που από νωρίς αξιοποίησαν οι κάτοικοί της. Η ανάπτυξη της αγγειοπλαστικής στη Σίφνο οφείλεται κυρίως στην αφθονία της πυρίμαχου αργίλου, στις φυσικές συνθήκες, στην τεχνική και στην καλή επίδοση των Σιφνιών στην τέχνη της επεξεργασίας του πηλού. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου, το όνομα «Σιφνιός» ταυτίστηκε με τα επαγγελματικά «τσικαλάς», «αγγειοπλάστης», «κανατάς». Αποτέλεσμα της μοναδικής σχέσης του Σιφνιού με τη φύση είναι και η γαστρονομία. Η Σίφνος, γενέτειρα του Νικολάου Τσελεμεντέ και άλλων αρχιμαγείρων, διατηρεί πλούσια παράδοση και στη γαστρονομία.

Στο κυριακάτικο σιφναίικο τραπέζι, κύριο φαγητό είναι η ρεβυθάδα, που ψήνεται μέσα σε πήλινο σιφναίικο τσουκάλι για πολλές ώρες από το προηγούμενο βράδυ σε φούρνο με κλαδιά. Από το σιφναίικο τραπέζι δε λείπουν, επίσης, το μαστέλο, κατσικάκι λουσμένο σε ντόπιο κρασί που ψήνεται μέσα σε «μαστέλο», ειδικό πήλινο σιφναίικο σκεύος σε φούρνο με κλαδιά, οι ρεβυθοκεφτέδες, η καπαροσαλάτα, τα τοπικά τυριά, η γλυκιά λωλή κολοκυθόπιτα, τα μπισκότα και τα κουλουράκια, τα γλυκά του κουταλιού, όπως και τα λικέρ από φρούτα που ευδοκιμούν στη Σίφνο και άλλα σιφναίικα γλυκά.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να δείξει τη φύση της! Η Σίφνος αποτελεί τυπικό δείγμα Ελληνικής νησιωτικής ομορφιάς. Απομονωμένες αμμουδιές, καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, δαντελωτές ακτές, βότσαλα και οργανωμένες παραλίες, φιλοξενούν αναμνήσεις τουριστών από τις ιδανικές διακοπές τους στην Ελλάδα! Ο προορισμός είναι δημοφιλής για τις επιδόσεις της στο ναυτικό και θαλάσσιο τουρισμό, στην ιστιοπλοΐα και στο yachting. Στον αντίποδα, τα μονοπάτια είναι ο καλύτερος «ξεναγός» στο εσωτερικό του νησιού! Ένα μοναδικό δίκτυο διαδρομών πολλών δεκάδων χιλιομέτρων δημιουργήθηκε για καθημερινή χρήση, με τα παλαιότερα από αυτά να έχουν ιστορία που αγγίζει την 3η χιλιετία π.Χ. Σηματοδοτημένα μονοπάτια συνεχίζουν να οδηγούν σήμερα σε εκκλησίες, παραλίες και υπέροχα τοπία και χρησιμοποιούνται από ντόπιους και ξένους πεζοπόρους. Μερικά από αυτά είναι λιθόστρωτα, μαρμαρόστρωτα ή και χωμάτινα.

Και στο υγειονομικό σκέλος, όμως, η Σίφνος δηλώνει έτοιμη μέσα από την έγκαιρη λήψη και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων από πλευράς του Δήμου σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς. Η θωράκιση στο επίπεδο αυτό ενισχύθηκε κατά πολύ μετά την πρόσφατη σημαντική δωρεά αυτόματου μοριακού αναλυτή GENEXPERT IV με τα απαραίτητα τεστ και τους συλλέκτες συλλογής δείγματος από το Ίδρυμα Ευγενίδου με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ιδρύματος και αεικίνητου Σιφνιού κ. Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, με την εγκατάσταση ενός φορητού αναπνευστήρα από το Ίδρυμα Στήριξης του Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, καθώς και με την προσφορά ενός συμπυκνωτή οξυγόνου από την Δήμαρχο Σίφνου κα Μαρία Ναδάλη.

Για το νησί της αρμονίας και της γαστρονομίας, το βίντεο αποτελεί ένα πραγματικό εγκάρδιο κάλεσμα και προσφέρει πολλή …τροφή για σκέψη περί ονειρικών διακοπών με ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών! Η Ελλάδα είναι έτοιμη ξανά λοιπόν και η «Συνταγή Επανεκκίνησης» της Σίφνου είναι η ζωντανή απόδειξη!