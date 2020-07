Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα και άλλη μια δυνατή μέρα γι’ αυτή την εβδομάδα είναι η σημερινή, αφού ο Ήλιος μετά την αντίθεση που σχημάτισε χθες με το Δία, σήμερα κορυφώνει την αντίθεση του με τον Πλούτωνα.

ΚΡΙΟΣ: Η αντίθεση του Ήλιου με τον Πλούτωνα στα μισά της εβδομάδας φέρνει για σένα πισώπλατα μαχαιρώματα, συναισθηματικούς (και λοιπούς) εκβιασμούς, εμμονικές συμπεριφορές και ξεσπάσματα είτε στην οικογενειακή ζωή, είτε στα επαγγελματικά. Αν για παράδειγμα ένας γάμος ή μια συνεργασία περνάει δύσκολα,? τα πράγματα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Ή θα αλλάξουν ριζικά κάποια πράγματα ή το τέλος είναι η μόνη πιθανή εξέλιξη. Αν είσαι γεννημένος τις 3 τελευταίες μέρες του ζωδίου δείξε λίγη προσοχή στις μετακινήσεις σου.?

ΤΑΥΡΟΣ : Στο μέσον της εβδομάδας η αντίθεση του Ήλιου με τον Πλούτωνα έρχεται να κάνει ένα ξεκαθάρισμα στο μυαλό σου για να σου δείξει που μπορεί να κολλάς εμμονικά λειτουργώντας εις βάρος σου. Είναι μια ευκαιρία να καταλάβεις πως θες να είναι το μέλλον σου, ενώ άνθρωποι που δεν εξυπηρετούν κάτι, που δεν έχουν κάποια χρησιμότητα, που δε σου δημιουργούν ουσιαστικά συναισθήματα και που δε σου προσφέρουν κάτι καινούργιο δεν υπάρχει λόγος να καταλαμβάνουν μέρος του χρόνου σου. Αν ανήκεις στους γεννημένοι τις τρεις τελευταίες μέρες δείξε προσοχή στη διαχείριση των οικονομικών σου αν και λίγο ρίσκο μπορεί να σου βγει σήμερα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Τα οικονομικά θέματα για πολλούς Διδύμους αποτελούν μια πικρή ιστορία ή μια ωρολογιακή βόμβα που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σκάσει. Το κατά πόσο υπάρχει χρόνος θα το δείξει το crash test αυτών των ημερών, η αντίθεση του Ήλιου με τον Πλούτωνα. Από τη άλλη, ανασφάλειες, απωθημένα και εκρήξεις θυμού και ζήλειας δυσκολεύουν τις σχέσεις σου. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τα προσωπικά των γεννημένων τις 3 κυρίως τελευταίες μέρες του ζωδίου.?

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μπορεί μια σχέση που μέχρι πριν λίγο καιρό έμοιαζε να βρίσκεται σε γυάλα, μια σχέση που για χρόνια ήταν ό,τι πιο σημαντικό είχες στη ζωή σου να αποκαθηλώνεται και να πέφτουν οι τίτλοι τέλους; Μα φυσικά! Τα γεγονότα το δείχνουν. Αυτά την έβγαλαν απ' τη γυάλα της, αυτά μπορεί να αποδειχτούν αμείλικτα μπροστά στην ανάγκη να τελειώσει κάτι. Αυτό όμως που στο τέλος καθορίζει τα πράγματα είναι το συναισθηματικό κομμάτι και τα όσα συμβολίζουν αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή σου. Αν είσαι γεννημένος στα τέλη του ζωδίου βρίσκεσαι στο σημείο μηδέν, όπου πρέπει να αποφασίσεις αν π.χ. θα κόψεις το κάπνισμα ή αν θα ρισκάρεις την υγεία σου.?

ΛΕΩΝ: Η αντίθεση του Ήλιου με τον Πλούτωνα που δυσκολεύει τις μέρες μας ίσως στην περίπτωση σου δεν είναι και τόσο πρόβλημα, με την έννοια ότι θα σου δοθούν ερεθίσματα που θα σε κάνουν να ανακαλύψεις μέσα σου αλήθειες και μύθους. Ναι, κάποια από αυτά τα ερείσματα μόνο με εύκολο τρόπο δε δίνονται, όμως έχεις την ευκαιρία να ανακαλύψεις μέσα σου δυνάμεις που δε φανταζόσουν ότι έχεις. Ερωτικές και φιλικές σχέσεις απ' την άλλη είναι μια πικρή ιστορία για τους γεννημένους στο τέλος του ζωδίου. ΠΑΡΘΕΝΟΣ : Οι μέρες που θα βρισκόμαστε υπό την επιρροή της αντίθεσης του Ήλιου με τον Πλούτωνα κρύβουν για σένα ανατροπές και αναγκαστικές αλλαγές πορείας, αφού κάποιες φιλοδοξίες σου μπορεί να γκρεμίζονται, όμως καλό θα είναι να αντιμετωπίσεις την όποια απογοήτευση σαν ενήλικας που έχει τις εμπειρίες του και ξέρει ότι η ζωή έχει και αποτυχίες και διαψεύσεις, γιατί έτσι είναι και θέλει να μας πάει αλλού. Υπάρχει όμως συνέχεια και είναι επιλογή σου το κατά πόσο θα είναι γεμάτη θέληση ή μεμψιμοιρία.?

ΖΥΓΟΣ: Σε καταλαβαίνω αγαπημένε Ζυγέ μου, είναι περίεργες οι συνθήκες όταν ξέρεις ότι κάτι πρέπει να αλλάξεις, αλλά δεν ξέρεις ούτε προς τα που να πας, ούτε τι θα μπορούσες να ρισκάρεις ή να θυσιάσεις. Μόνο που κάποιες φορές όταν αποφεύγουμε να αποφασίσουμε εμείς για τη ζωή μας, αποφασίζει εκείνη για μας, γιατί η αλλαγή είναι η φυσική πορεία αυτού του κόσμου και το να αντιστεκόμαστε είναι απλά μάταιο κάποιες φορές.?Το να προκαλέσεις πάντως μια σημαντική αλλαγή στην καριέρα σου ή στο σπίτι θα μπορούσε να εκτονώσει κάπως την όψη.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Έρχονται κάποιες στιγμές που πυροδοτούνται απωθημένα και τότε ένας Σκορπιός μπορεί να δώσει δηλητήριο απλόχερα. Προσπάθησε να εκτονώσεις αυτήν την όψη μπαίνοντας καλύτερα σε ένα κυνήγι θησαυρού, όσο εξωπραγματικό κι αν ακούγεται, παρά σε κάτι απόλυτα ρεαλιστικό όπως οι καθημερινές σου επαφές. Στη δεύτερη περίπτωση η γλώσσα σου τσακίζει κόκαλα και προκειμένου να κερδίσεις τη μάχη χρησιμοποίησε κάθε δυνατό όπλο που μπορεί να στερείται λογικής και επιχειρημάτων. Καλύτερα ψάξε για αποδείξεις, τουλάχιστον να έχεις επιχειρήματα.?

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι δύσκολες όψεις για τα οικονομικά σου συνεχίζονται παρόλο που αν σκεφτείς δημιουργικά η αντίθεση του Ήλιου με τον Πλούτωνα μπορεί να λειτουργήσει στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και να σου δώσει ευκαιρίες όχι για λεφτά, για πολλά λεφτά. Από την άλλη έρχεται να κλονίσει λίγο (το "λίγο" για να σου έρθει λίγο πιο μαλακά...) κάποιες από τις σταθερές της ζωής σου και να σου πάρει κάτι απ' αυτά που θεωρείς δεδομένα.?Πάντως μια καλή συμβουλή θα ήταν να ρισκάρεις να χάσεις κάτι με μικρότερη αξία για σένα σήμερα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ:Η αντίθεση του Ήλιου απ’ τον Καρκίνο με τον Πλούτωνα στο ζώδιο σου έρχεται να βαρύνει κάπως την ατμόσφαιρα αυτές τις μέρες, αφού μια σχέση μπορεί να δεχτεί ένα καθοριστικό πλήγμα. Όμως το νόμισμα έχει και καλή όψη και στην προκειμένη μια νέα σχέση μπορεί να σηματοδοτήσει με το ξεκίνημα της μια διαδικασία που τα μέλη της σύντομα θα είναι άλλοι άνθρωποι. Από την άλλη, μπορεί να προκύψουν κάποιες δυσκολίες σε επαγγελματικής φύσεως ζητήματα ή θέματα υγείας ειδικά για τους γεννημένους τις τελευταίες ημέρες του ζωδίου.?

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το κλίμα στα επαγγελματικά γίνεται βαρύ κι ασήκωτο κι ο θυμός ή οι ανασφάλειες σου είναι το σπίρτο που μπορεί να ενεργοποιήσει την επαναστατική φύση σου, αυτή που όταν βγαίνει στην επιφάνεια λειτουργεί μηδενιστικά. Ο κίνδυνος που βάζει η αντίθεση του Ήλιου με τον Πλούτωνα είναι αυτή τη φορά να αφήσεις πίσω σου καμένη γη. Οι γεννημένοι τις τελευταίες μέρες ίσως μπορούν να περιμένουν δυνατές καταστάσεις στα ερωτικά τους και σχέσεις που θα τους αλλάξουν...γενικότερα!

ΙΧΘΥΕΣ : Μια αντίθεση Ήλιου/Πλούτωνα, αν πιάνει κάτι σημαντικό στο χάρτη σου είναι ικανή να σου αλλάξει τη ζωή. Για σένα αυτή η αλλαγή έρχεται στη ζωή σου μέσα από μια γνωριμία που μπορεί να ξεπερνάει τις προσδοκίες σου και να λειτουργεί στο συναισθηματικό κομμάτι πιο έντονα ακόμα κι απ' όσο μπορεί να ευχόσουν, ίσως πιο έντονα ακόμα κι απ' όσο αντέχεις. Απ' την άλλη μπορεί ένα νέο μικρό ανθρωπάκι να έρθει στη ζωή σου και να σου την αλλάξει με το δικό του μοναδικό τρόπο.? Πηγή: Astrologos.gr