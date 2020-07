Κοινωνία

Θρίλερ με πτώμα νεαρής γυναίκας στα Τρίκαλα (εικόνες)

Σε ποιο σημείο εντοπίστηκε το πτώμα. Έρευνες ξεκίνησε η αστυνομία. Ανοικτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή το πρωί της Τετάρτης στο λόφο του Προφήτη Ηλία στα Τρίκαλα.

Το πτώμα της γυναίκας εντοπίστηκε, νωρίς το πρωί, από υπαλλήλους του Δήμου Τρικάλων , οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες καθαριότητας στον χώρο.

Η άτυχη γυναίκα, της οποίας η ηλικία υπολογίζεται γύρω στα 30 έτη, βρέθηκε έξω από το φερώνυμο εκκλησάκι ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρει χτυπήματα στο πρόσωπο και μώλωπες σε σημεία του σώματός της.

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει τον χώρο, ενώ άνδρες της Ασφάλειας ελέγχουν την σορό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα πρώτα στοιχεία “δείχνουν” εγκληματική ενέργεια.

Πηγή: trikalavoice.gr