Life

Παρίσι: η Ντίσνεϊλαντ άνοιξε μετά από 4 μήνες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μάσκες και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης μπόρεσαν να μπουν στο θεματικό πάρκο οι μικροί και μεγάλοι επισκέπτες.

Η Ντίσνεϊλαντ στο Παρίσι υποδέχτηκε σήμερα επισκέπτες, έπειτα από τέσσερις μήνες που παρέμεινε κλειστή λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, με μάσκες και τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης να βρίσκονται στην ημερησία διάταξη.

Οι πρώτοι επισκέπτες έφθασαν το πρωί με ένα γκρουπ να φοράει τα αυτιά του Μίκι Μάους και να χορεύει καθώς εισερχόταν στο θεματικό πάρκο με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην Ευρώπη.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική όπως και η ηλεκτρονική κράτηση εισιτηρίων.

Οι επισκέπτες στο θεματικό πάρκο, το οποίο έχει επιβάλει όριο στον αριθμό των επισκεπτών, καλούνται να κρατούν αποστάσεις ενός μέτρου μεταξύ τους, ενώ εκατοντάδες αντισηπτικά και βρύσες για το πλύσιμο των χεριών βρίσκονται διασκορπισμένα στους χώρους του θεματικού πάρκου.

Στην είσοδο του χώρου δεν διατίθενται εισιτήρια, ενώ δεν επαναλειτουργούν τα παιχίδια εκείνα στα οποία είναι δύσκολο να τηρηθούν οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Κλειστά παραμένουν επίσης τα εργαστήρια για face painting και οι παιδικές χαρές που βρίσκονται μέσα στους χώρους της Ντίσνεϊλαντ.

Η επιχείρηση Walt Disney World άνοιξε επίσης τα δύο δημοφιλέστερα θεματικά πάρκα της στο Ορλάντο, το Σάββατο, παρά την έξαρση του κορονοϊού στην Φλόριντα.

Ωστόσο, στο Χονγκ Κονγκ η εταιρεία αποφάσισε να κλείσει προσωρινά την Ντίσνεϊλαντ λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στην πρώην βρετανική αποικία