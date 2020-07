Κοινωνία

Novartis: Διχασμένοι οι Εισαγγελείς για δίωξη στην Τουλουπάκη

Τι αναφέρουν για τις διώξεις κατά άλλων πέντε προσώπων, δικαστικών λειτουργών και πρώην στελεχών της Novartis.

Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, για πέντε κακουργηματικά αδικήματα, ζητεί ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Ζαχαρής με την πορισματική αναφορά του που διαβίβασε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ευάγγελο Ιωαννίδη για την υπόθεση της Novartis. Από την άλλη, ο συνάδελφός του, Λάμπρος Σοφουλάκης, αναφέρει ότι δεν προκύπτουν στοιχεία σε βάρος της κυρίας Τουλουπάκη, αλλά προέκυψαν ποινικά αδικήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα κατά πέντε άλλων προσώπων: Του Ιωάννη Αγγελή, της Ελένης Ράικου, του Νικολάου Μανιαδάκη, του Κωνσταντίνου Φρουζή και του Νικολάου Μανία.

Αναλυτικότερα, ο κ. Ζαχαρής ζητεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά της κυρίας Τουλουπάκη για τα αδικήματα της κατάχρησης εξουσίας, παράβασης καθήκοντος, ψευδούς βεβαίωσης, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράλληλα, ο κ. Ζαχαρής αναφέρει ότι για τους δύο επίκουρους εισαγγελείς Διαφθοράς, τον Χρήστο Ντζούρα και τον Στέλιο Μανώλη, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις και η δικογραφία πρέπει να τεθεί στο αρχείο, ως προς αυτούς.

Από πλευράς του, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Λάμπρος Σοφουλάκης, αναφέρει ότι οι εισαγγελείς Διαφθοράς (Ελένη Τουλουπάκη και κ.κ. Ντζούρας και Μανώλης), ενήργησαν σύννομα και δεν προέκυψαν στοιχεία σε βάρος τους τα οποία να μπορούν να δικαιολογήσουν την άσκηση ποινικής δίωξης.

Παράλληλα, ο κ. Σοφουλάκης, υπογραμμίζει ότι κατά την έρευνα προέκυψαν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα ποινικά αδικήματα κατά των Ιωάννη Αγγελή, Ελένης Ράικου, Νικολάου Μανιαδάκη, Κωνσταντίνου Φρουζή και Νικολάου Μανία, και ζητά να ερευνηθούν αυτά από τον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή, ο κ. Σοφουλάκης καταλογίζει ψευδορκία και ψευδή καταμήνυση για όσα έχει καταθέσει σε εισαγγελικά γραφεία και στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, που ερευνά την υπόθεση της Novartis. Επίσης, στον κ. Αγγελή, ο Λ. Σοφουλάκης καταλογίζει παράβαση καθήκοντος για τα στοιχεία τα οποία αρνήθηκε να παραλάβει από τους Αμερικανούς, αλλά και για την ανάσυρση από το αρχείο, των μηνύσεων πολιτικών προσώπων τις οποίες ο ίδιος είχε αρχειοθετήσει.

Στην πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, ο κ. Σοφουλάκης καταλογίζει ψευδορκία και ψευδή καταμήνυση, για τις καταθέσεις της, αλλά και για αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης, εξαιτίας της ενδεχόμενης εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Novartis.

Τέλος, ο κ. Σοφουλάκης στον Νικόλαο Μανιαδάκη καταλογίζει ψευδορκία, και στους Κωνσταντίνο Φρουζή και Νικόλαο Μανία καταλογίζει ψευδορκία και ψευδή καταμήνυση.

