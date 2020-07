Αθλητικά

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: το Χ έβαλε στο χέρι του το... σεντόνι!

Ο "δικέφαλος του βορρά" θα καθορίσει την τύχη του, σε ότι αφορά την έξοδο στο Champions League.

Μετά το προ τριημέρου «χρυσό» διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1-0 τον Ολυμπιακό), ο ΠΑΟΚ έφυγε αλώβητος κι από το ΟΑΚΑ και με το 0-0 που απέσπασε απ' την ΑΕΚ (για την 9η αγωνιστική των πλέι-οφ), διατήρησε στους τρεις βαθμούς την απόστασή του απ' τους «κιτρινόμαυρους» (72 β. - 69β.). Και πλέον κρατάει τη 2η θέση στα χέρια του, καθώς χρειάζεται απλά μία ισοπαλία στον κυριακάτικο (19/07, 20:00) αγώνα με τον 'Αρη στην Τούμπα, για να «σφραγίσει» και μαθηματικά το εισιτήριο για τα προκριματικά του επόμενου Champions League, την ώρα που η ΑΕΚ θα «δοκιμάζεται» στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη στο 13' με πολύ ωραίο σουτ του Μάνταλου που έβγαλε σε κόρνερ εντυπωσιακά ο Πασχαλάκης. Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Λιβάγια έχασε το κοντρόλ την τελευταία στιγμή (μετά από ασίστ του Μάνταλου), δίνοντας την ευκαιρία στον γκολκίπερ του ΠΑΟΚ να βγει και να μπλοκάρει.

Στο 27' οι φιλοξενούμενοι (που «έχασαν» στην προθέρμανση με τραυματισμό τον Ίνγκασον) «έχτισαν» με υπομονή την πρώτη ευκαιρία τους, όμως το σουτ του Μπίσεσβαρ πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μπάρκα. Στο επόμενο λεπτό, ο Πασχαλάκης αντέδρασε και πάλι σωστά στο πλασέ του Ολιβέιρα, ενώ το ημίχρονο ολοκληρώθηκε, με μία καλή σέντρα του Ροντρίγκο στο 41' που πέρασε κι από τον Μαουρίσιο κι από τον 'Ακπομ, χωρίς να μπορέσουν να τη στείλουν στα δίκτυα.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΚ «έχασε» το 48' με τραυματισμό τον Τσιγκρίνσκι και μέχρι να ξαναβρεί την αμυντική της ισορροπία (μετά την αλλαγή του 3-5-2, σε 4-2-3-1) ο ΠΑΟΚ απώλεσε δύο συνεχόμενες ευκαιρίες με τους Τζόλη (54') και Μαουρίσιο (55'), όμως τα σουτ που επιχείρησαν έφυγαν λίγο άουτ από τα δοκάρια του Μπάρκα.

Στο 61' ο Πασχαλάκης έδειξε ξανά τα αντανακλαστικά του στο δυνατό σουτ του Βέρντε από πλάγια θέση, ενώ στο 84' ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ βρήκε έγκαιρα μπροστά από τον Αραούχο.

Στο 86' ο ΠΑΟΚ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα, όταν ο Στοχ υποδέχθηκε τη μπάλα από το Λημνιό, τη «ζύγισε» δύο φορές και σούταρε με δύναμη, στο οριζόντιο δοκάρι της ΑΕΚ.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Πασχαλάκης είχε ακόμη μία πολύ καλή επέμβαση σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βέρντε και κράτησε το πολύτιμο «μηδέν» για τον ΠΑΟΚ, που σε λίγες ημέρες μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη «μάχη» για τη 2η θέση της εφετινής Super League.

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)

Κίτρινες: 90' Γιαννούλης

ΑΕΚ (Μ. Καρέρα): Μπάρκας, Σβάρνας, Τσιγκρίνσκι (48' λ.τρ. Βέρντε), Οικονόμου, Παουλίνιο, Σιμόες (76' Αραούχο), Κρίστισιτς, Μάνταλος, Λόπες, Λιβάγια, Ολιβέιρα.

ΠΑΟΚ (Α. Φερέιρα): Πασχαλάκης, Μιχάι, Βαρέλα, Μιχαϊλίδης, Ροντρίγκο, Εσίτι, Μαουρίσιο, Γιαννούλης, Μπίσεσβαρ (74' Λημνιός), Τζόλης (74' Τζόλης), 'Ακπομ (66' Σφιντέρσκι).