“Πατώνει” ο Τραμπ στις δημοσκοπήσεις

Ανακατάταξη στην προεκλογική εκστρατεία, με τον Τραμπ να απομακρύνει..κόσμο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη τον διορισμό νέου διευθυντή στην προεκλογική του εκστρατεία, του Μπιλ Στέπιεν, σε αντικατάσταση του Μπραντ Παρσκέιλ — ο τελευταίος παραμένει μολαταύτα σύμβουλος της εκστρατείας, αρμόδιος για την ψηφιακή της παρουσία — μέσω αναρτήσεών του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Με ικανοποίηση ανακοινώνω ότι ο Μπιλ Στέπιεν προήχθη στη θέση του διευθυντή της εκστρατείας» για την επανεκλογή του στην προεδρία, ανέφερε ο μεγιστάνας στην ανάρτησή του, που έγινε πρώτα στο Facebook, καθώς υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στο Twitter, τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά, εξαιτίας κυβερνοεπίθεσης.

Η αλλαγή ηγεσίας στην ομάδα του Τραμπ καταγράφηκε καθώς ο ένοικος του Λευκού Οίκου, εν μέρει εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού, βρίσκεται κατά δημοσκοπήσεις πολύ πίσω από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τον Τζο Μπάιντεν.

Η πιο πρόσφατη μεγάλη δημοσκόπηση, του πανεπιστημίου Quinnipiac, φέρει τον Μπάιντεν να προηγείται έναντι του Τραμπ με 52% έναντι 37% σε εθνικό επίπεδο, τρεις μήνες και κάτι προτού στηθούν κάλπες στις ΗΠΑ.

Ο μεγιστάνας φέρεται να εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τις επιδόσεις του Παρσκέιλ τελευταία, ειδικά μετά το φιάσκο στην Τάλσα, όταν στο κλειστό γήπεδο όπου μίλησε ο Τραμπ οι κενές θέσεις αποτελούσαν αποκαρδιωτικό θέαμα.

Πέραν της έρευνας του Κουίνιπιακ, άλλες δημοσκοπήσεις φέρουν τον Τραμπ να είναι πολύ πίσω από τον Μπάιντεν σε κρίσιμες πολιτείες. Το ανησυχητικότερο για τον Ρεπουμπλικάνο είναι πως κατά την έρευνα του πανεπιστημίου, ο Δημοκρατικός αντίπαλός του τον ξεπερνά πλέον ακόμη και σε ερωτήσεις όπως το ποιον θεωρούν οι ψηφοφόροι καταλληλότερο για την διαχείριση της οικονομίας, μέχρι τώρα το γερό χαρτί του Τραμπ, πέραν της συσπείρωσης των Ρεπουμπλικάνων.

Ο Παρσκέιλ παραμένει πλάι στον Τραμπ από το 2015, όταν ανακοίνωνε την εκστρατεία του. Θεωρείται ο αρχιτέκτονας της ψηφιακής του παρουσίας.