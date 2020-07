Οικονομία

Κορονοϊός – ΔΝΤ: Η κρίση έχει μπει σε νέα φάση

Πολύ χειρότερη από τον Απρίλιο η πρόβλεψη για την ύφεση. Αυτή η «κρίση δεν μοιάζει με τις άλλες, τονίζει η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ.

Η κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού έχει εισέλθει σε νέα φάση, η οποία θα απαιτήσει ευελιξία για να εξασφαλιστεί «διαρκής και ισοκατανεμημένη ανάκαμψη», τονίζει σήμερα η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), ωστόσο προειδοποιεί ότι ο κόσμος «δεν είναι ακόμη εκτός κινδύνου».

Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, σε ανάρτηση στο μπλογκ του θεσμού μερικές ημέρες πριν από την ψηφιακή σύνοδο της G20, απαριθμεί προτεραιότητες: να συνεχιστούν, «ή ακόμη και να επεκταθούν», τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, να συνεχιστούν οι δημόσιες δαπάνες για να τονωθεί η οικονομία, οι κυβερνήσεις να εκμεταλλευθούν αυτή την «ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά κάθε αιώνα» για να οικοδομηθεί ένας κόσμος «πιο δίκαιος, πιο πράσινος, πιο βιώσιμος, πιο έξυπνος και πάνω απ’ όλα πιο ανθεκτικός».

Μολονότι καταγράφονται ορισμένες θετικές ενδείξεις, «δεν βρισκόμαστε ακόμη εκτός κινδύνου. Ένα παγκόσμιο δεύτερο κύμα της ασθένειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες διαταραχές της οικονομικής δραστηριότητας. Στους άλλους κινδύνους περιλαμβάνονται η διόγκωση της αξίας πόρων, η αστάθεια των τιμών των πρώτων υλών, η άνοδος του προστατευτισμού και η πολιτική αστάθεια», προειδοποιεί η Γκεοργκίεβα.

Όμως, θέλοντας να αποφύγει τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί Κασσάνδρα, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ υπογραμμίζει ταυτόχρονα πως καταγράφονται «πρόοδοι στην έρευνα για εμβόλια και θεραπείες», οι οποίες «μπορεί να τονώσουν την εμπιστοσύνη και την οικονομική δραστηριότητα».

Η οικονομολόγος αναγνωρίζει πάντως πως τα «εναλλακτικά σενάρια υπογραμμίζουν πόσο αυξημένη παραμένει η αβεβαιότητα».

Οι χώρες της Ομάδας των Είκοσι θα συνεδριάσουν σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, με υπόβαθρο τη συνεχιζόμενη προέλαση της πανδημίας, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-C0V-2 αυξάνονται κατά δεκάδες χιλιάδες καθημερινά, ενώ η COVID-19 θερίζει επίσης στη Λατινική Αμερική. Αντίθετα, η Ευρώπη μοιάζει να έχει θέσει υπό έλεγχο την επιδημιολογική κατάσταση, όπως και η Κίνα.

Αυτή η «κρίση που δεν μοιάζει με τις άλλες» αναμένεται ότι θα είναι πολύ πιο σοβαρή από ό,τι προβλεπόταν, ενώ η ανάκαμψη από αυτή θα είναι πιο βραδεία από ό,τι ελπιζόταν, είχε προειδοποιήσει την 24η Ιουνίου το ΔΝΤ, δίνοντας στη δημοσιότητα τις αναθεωρημένες προβλέψεις του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.

Το 2020, το ΔΝΤ προβλέπει παγκόσμια ύφεση 4,9%. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χειρότερο από το 3% που προέβλεπε τον Απρίλιο, καθώς η πανδημία μαινόταν. Το Ταμείο τόνιζε τότε πως ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με τη χειρότερη κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930.

Σε ορισμένες χώρες, ειδικά στην Ευρώπη, η συρρίκνωση του ΑΕΠ είναι ιλιγγιώδης: -12,5% στη Γαλλία, -12,8% στην Ισπανία και στην Ιταλία. Στις ΗΠΑ, αναμένεται το ΗΠΑ να υποστεί επίσης τεράστια πτώση φέτος, περί το 8%, πολύ μεγαλύτερη από το 5,9% που προβλεπόταν τον Απρίλιο.

Στην Κίνα, όπου άρχισε η πανδημία, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανάπτυξη θα υποχωρήσει στο 1% φέτος, από 6,1% το 2019.

Αν το σενάριο του ΔΝΤ επαληθευτεί, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα σημειώσει πάντως αλματώδη ανάκαμψη (+5,4%) το 2021.