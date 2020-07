Οικονομία

Παπαθανάσης στον ΑΝΤ1: Μέχρι τέλος Αυγούστου το μέτρο για τα πανηγύρια

Η εκτίμηση του υφυπουργού Ανάπτυξης για τα πανηγύρια, οι έλεγχοι και η ατομική ευθύνη.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου εκτιμά ο Νίκος Παπαθανάσης ότι θα πάρει παράταση το μέτρο της απαγόρευσης των πανηγυριών, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων σημείωσε αναφορικά με τους ελέγχους που γίνονται ότι, διεξάγονται από όλες τις Αρχές και τα αποτελέσματα ανακοινώνονται δύο φορές την εβδομάδα, τόνισε όμως ότι τη σημασία της ατομικής ευθύνης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι, δεν μπορεί να είναι ένας αστυνομικός πέσω από κάθε πολίτη».

Προέτρεψε, μάλιστα, τους πολίτες να κάνουν παρατηρήσεις όταν βλέπουν ότι δεν τηρούνται τα μέτρα.

Ερωτηθείς, πάντως, για νέα μέτρα, όπως αυτό που ακούστηκε για τη μείωση του μέγιστου αριθμού καθήμενων ανά τραπέζι στην εστίαση, απάντησε πως δεν υπήρξε τέτοιο σενάριο, αλλά και ότι «γενικά, δεν υπήρξε κανένα μέτρο στο τραπέζι, εκτός της εντατικοποίησης των ελέγχων.

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι, «δε θα υπάρξει γενικό lockdown, αλλά θα υπάρξουν τοπικά αν χρειαστεί», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι, «δε θέλουμε να βάλουμε φρένο στον τουρισμό».