Πάιατ: τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα - ΗΠΑ και ΕΕ ταυτίζονται με την Ελλάδα

Ομιλία του Αμερικανού πρέσβη σε ψηφιακή εκδήλωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου...

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα διπλωματικά τους εργαλεία στην Ανατολική Μεσόγειο, επεσήμανε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στην ψηφιακή εκδήλωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με τίτλο «Ο Γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και συνεργασίας, αλλά και ως παράγοντας αποτρεπτικής ισχύος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

«Έχουμε μιλήσει πολύ καθαρά, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, για τον αποσταθεροποιητικό χαρακτήρα ορισμένων ενεργειών στις οποίες έχει προβεί η Τουρκία, ιδίως σε ό,τι αφορά τον προκλητικό χαρακτήρα του μνημονίου συνεργασίας που υπογράφηκε με τη Λιβύη και επιθυμούμε όλα τα μέρη να επικεντρωθούν στον διάλογο και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν για να θέσουν έναν θετικό τόνο, καθώς και να αναγνωρίσουν βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου», σημείωσε ο κ. Πάιατ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι η θέση της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα των νησιών του Αιγαίου ταυτίζεται με αυτή των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Αναφερόμενος στις Ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ο κ. Πάιατ επεσήμανε ότι αυτές βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους, ενώ τόνισε πως η στρατηγική σχέση Ελλάδος και ΗΠΑ εδράζεται «στην αρχή ότι η Ελλάδα είναι πράγματι ένας πυλώνας σταθερότητας, ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ που μοιράζεται τις αξίες».

«Μια ισχυρότερη και πιο ασφαλής Ελλάδα εξυπηρετεί πραγματικά τα συμφέροντα της Αμερικής», σημείωσε και ανέφερε ότι αυτό αντικατοπτρίζεται στις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η Αμερική στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας στην Ελλάδα και τη συνεργασία με τον ελληνικό στρατό, ενώ επεσήμανε πως η Αμερικανική βιομηχανία στήριξε την Ελλάδα και κατά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

«Στην Ελλάδα βλέπουμε έναν σύμμαχο, με ισχυρή σύγκλιση συμφερόντων με τις ΗΠΑ, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη ενεργειακών πρότζεκτ στην Ανατολική Μεσόγειο, είτε ως μοχλός σταθερότητας και συνεργασίας ή σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με χώρες, όπως η Βόρεια Μακεδονία για να προχωρήσει ως μέλος του ΝΑΤΟ και ελπίζουμε και ως μέλος της ΕΕ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης.

Ο κ. Πάιατ ανέφερε πως οι ΗΠΑ έχουν επενδύσει τόσα πολλά στις σχέσεις Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, «γεγονός που αποτελεί εκδήλωση της προσπάθειας της Ουάσινγκτον και της πρεσβείας μας να δει πιο συστηματικά την Ανατολική Μεσόγειο ως ένα ενοποιημένο στρατηγικό μέρος».