Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: έσπασε νέο “φράγμα” ο αριθμός των θανάτων

Βαρύς ο απολογισμός απο την πανδημία στην χώρα. Οι μισοί νεκροι κατοικούσαν στην Λομβαρδία.

Ξεπεράστηκε το όριο των 35.000 θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στην Ιταλία, καθώς ακόμη 20 ασθενείς υπέκυψαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 24 ωρών, ανακοίνωσε η ιταλική Πολιτική Προστασία.

Ως το βράδυ της Πέμπτης ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα αυτή ανερχόταν σε 35.017 νεκρούς, τους 16.775 εκ των οποίων θρηνεί η Λομβαρδία, η περιοχή του ιταλικού Βορρά η οποία χτυπήθηκε πρώτη και πιο σκληρά.

Η Ιταλία, η οποία κατατάσσεται πέμπτη στον κατάλογο των κρατών που υπέστησαν τα βαρύτερα χτυπήματα από την πανδημία, κατέγραφε επίσης ως χθες βράδυ 243.736 μολύνσεις από τον SARS-CoV-2 αφότου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, αριθμό αυξημένο κατά 230 από την Τετάρτη, κατά τα στοιχεία της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας.

Το τρέχον διάστημα νοσηλεύονται 750 άνθρωποι που έχουν προσβληθεί, εκ των οποίων 53 σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας .