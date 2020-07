Τεχνολογία - Επιστήμη

Eκτός γάμου γεννήθηκαν 4 στα 10 παιδιά στην ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Ελλάδα το χαμηλότερο ποσοστό, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία...

Περισσότερα από τέσσερα στα δέκα παιδιά που γεννήθηκαν το 2018 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εκτός γάμου, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τα οποία δείχνουν μεγάλη αύξηση του σχετικού ποσοστού τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό των παιδιών που γεννήθηκαν εκτός γάμου στην ΕΕ το 2018 εκτινάχθηκε στο 42% από 25% το 2000, καταγράφοντας αύξηση 17 ποσοστιαίων μονάδων. Η εξέλιξη αυτή «σηματοδοτεί νέα πρότυπα για τον σχηματισμό οικογενειών μαζί με το πιο παραδοσιακό μοντέλο όπου τα παιδιά γεννιούνταν εντός γάμου», αναφέρει η Eurostat.

Στην Ελλάδα σημειώθηκε, επίσης, σημαντική αύξηση των παιδιών που γεννιούνται εκτός γάμου, από το 4% το 2000 στο 11,1% το 2018, αλλά το ποσοστό αυτό ήταν με διαφορά το χαμηλότερο στην ΕΕ, με τα αμέσως χαμηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Κροατία (20,7%) καθώς και τη Λιθουανία και την Πολωνία (26,4% και στις δύο χώρες).

Το 2018, οι γεννήσεις εκτός γάμου ήταν περισσότερες από τις γεννήσεις εντός γάμου σε οχτώ χώρες της ΕΕ: τη Γαλλία (60%), τη Βουλγαρία (59%), τη Σλοβενία (58%), την Πορτογαλία (56%), τη Σουηδία (55%), τη Δανία και την Εσθονία (54% και οι δύο) και την Ολλανδία (52%). Οι εκτός γάμου γεννήσεις αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ την περίοδο 2000 - 2018, με εξαίρεση την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σουηδία, όπου παρέμειναν σχετικά σταθερές, με μείωση μικρότερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Πορτογαλία και η Ισπανία ήταν οι δύο χώρες, στις οποίες σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά των παιδιών εκτός γάμου(κατά 33,7 και 29,6 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα).