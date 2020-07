Οικονομία

Στους τραυματίες εφοριακούς Σταϊκούρας και Πιτσιλής (εικόνες)

Ενημερώθηκαν για την πορεία της υγείας των εφοριακών που τραυματίστηκαν στην επίθεση με τσεκούρι στην ΔΟΥ Κοζάνης.

Τους τραυματίες εφοριακούς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Ο κ. Σταϊκούρας έμεινε περίπου μισή ώρα στο κτίριο όπου βρίσκεται η ΜΕΘ και στη συνέχεια έφυγε, χωρίς να κάνει κάποια δήλωση προς τους δημοσιογράφους.





Τον κ. Σταϊκούρα ανέμενε στο νοσοκομείο ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Αφού πέρασαν αρχικά από το κτίριο της διοίκησης για μία σύντομη ενημέρωση στη συνέχεια μετέβησαν στο χώρο της ΜΕΘ για να ενημερωθούν από κοντά για την κατάσταση των τραυματιών και αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου.

