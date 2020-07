Life

Στην Μαριάννα Βαρδινογιάννη το βραβείο Nelson Mandela (βίντεο)

Το βραβείο απονέμεται, κάθε πέντε έτη, σε δύο εκλεκτές προσωπικότητες, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας…

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε σήμερα την απόφαση απονομής του Βραβείου Nelson Mandela σε μια Ελληνίδα, την κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Το βραβείο καθιερώθηκε τον Ιούνιο του 2014 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και αποτίει φόρο τιμής στην ζωή του μεγάλου ανθρωπιστή πολιτικού και αγωνιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Nelson Mandela, και στην κληρονομιά που άφησε για τη συμφιλίωση, την πολιτική αλλαγή και τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Απονέμεται, κάθε πέντε έτη, σε δύο εκλεκτές προσωπικότητες, μία γυναίκα και έναν άνδρα, που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, ενσαρκώνοντας τις υψηλότερες αξίες και προωθώντας τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα, ως Υπουργός Εξωτερικών, από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών να απονεμηθεί το βραβείο Nelson Mandela, σε μια Ελληνίδα, την κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Το βραβείο αυτό έχει ξεχωριστό ειδικό βάρος. Απονέμεται μόλις σε μία γυναίκα και σ’ έναν άνδρα κάθε 5 χρόνια. Φέρει το όνομα μιας εκ των εμβληματικότερων προσωπικοτήτων του 20ου και 21ου αιώνα.

Ο Νέλσον Μαντέλα συμβολίζει τον αιώνιο αγώνα για τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Όχι μόνο στη χώρα του, τη Νότιο Αφρική. Σε όλο στον κόσμο.

Το βραβείο απονέμεται σε αναγνώριση του έργου των τιμώμενων στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και των αρχών που πρεσβεύει ο ΟΗΕ.

Η απόφαση αυτή λοιπόν περιποιεί εξαιρετική τιμή, φυσικά στην τιμηθείσα, την κα Βαρδινογιάννη, αλλά και στη χώρα μας, την Ελλάδα.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς την τιμηθείσα, για την άκρως τιμητική αυτή διάκριση.

Εύχομαι ολόψυχα όπως το παράδειγμα της κοινωνικής προσφοράς και της στήριξης των συνανθρώπων μας, να αποτελέσει έμπνευση για όλους.

Ειδικά σε μια συγκυρία όπως η σημερινή, όπου η ανθρωπότητα στο σύνολό της δοκιμάζεται.»

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ