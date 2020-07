Αθλητικά

Στον “αέρα” ο τελικός Κυπέλλου στη Ριζούπολη

Έκτακτη σύσκεψη για την καταλληλότητα του γηπέδου συγκαλεί ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Πατούλης...

Να συγκαλέσει σύσκεψη με όλα τα αρμόδια στελέχη που έδωσαν την συγκατάθεσή τους για την διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου στη Ριζούπολη αποφάσισε ο Γιώργος Πατούλης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, όπως διαπιστώνεται από τη σχετική ανακοίνωση, δηλώνει άγνοια για την λήψη της απόφασης και διερωτάται πώς ελήφθη όταν είχε ακυρωθεί σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας του αγώνα μετά από σχετικό αίτημα της αστυνομίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείου Περιφερειάρχη Αττικής:

«Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης κάλεσε τη Δευτέρα το πρωί, 20 Ιουλίου, στο γραφείο του τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας, προκειμένου να ενημερωθεί για τα κριτήρια και τα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκαν, για να δώσουν τη συγκατάθεση τους για να διεξαχθεί στο γήπεδο της Ριζούπολης, ο τελικός του Κυπέλλου ποδοσφαίρου μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Με δεδομένο ότι η συγκατάθεση των υπηρεσιακών παραγόντων δόθηκε χωρίς να έχει υπάρξει προηγουμένως ενημέρωση της διοίκησης της Περιφέρειας , αλλά και το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί για την καταλληλότητα του γηπέδου , μετά μάλιστα από την αναβολή που δόθηκε από πλευράς Αστυνομίας στην προγραμματισμένη συνάντηση σχετικά με την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα , στη συνάντηση της Δευτέρας στην Περιφέρεια θα τεθούν όλα τα δεδομένα και θα ληφθούν αποφάσεις, που στόχο έχουν τη διαφύλαξη του κύρους της Περιφέρειας Αττικής και την ασφαλή για όλους διεξαγωγή του τελικού».