Κόσμος

“Αναντολού”: Το πολυμορφικό “αεροπλανοφόρο” της Τουρκίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα ναυπηγεία του Σεντέφ στην Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα κατασκευάζει το μεγαλύτερο σκάφος που διέθετε ποτέ το Τουρκικό ναυτικό, που θα αποτελέσει την ναυαρχίδα του στόλου της.