Οικονομία

Κορονοϊός: Δέσμευση των ΥΠΟΙΚ της G20 να στηρίξουν την παγκόσμια οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οικονομικοί αξιωματούχοι της G20 συνεδρίασαν, το Σάββατο, μέσω τηλεδιάσκεψης...

Οι υπουργοί Οικονομικών και κεντρικοί τραπεζίτες της Ομάδας των 20 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν «όλα τα διαθέσιμα εργαλεία» στη μάχη κατά της πανδημίας του νέου κορονοϊού και να στηρίξουν την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιώντας ότι η προοπτική παραμένει αβέβαιη.

Οι οικονομικοί αξιωματούχοι της G20, σε ένα δελτίο τύπου που εκδόθηκε αφότου συνεδρίασαν μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα, επισημαίνουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα ανακάμψει όσοι οι οικονομίες σταδιακά ξανανοίγουν, όμως τονίζουν ότι χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής για να διαφυλάξουμε τις ζωές των ανθρώπων, τις θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα, να στηρίξουμε την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και να βελτιώσουμε την αντοχή του οικονομικού συστήματος, την ώρα που το προστατεύουμε έναντι των καθοδικών κινδύνων», τονίζουν στην ανακοίνωση μετά το πέρας της συνάντησης.

Τα μέλη της G20 έκαναν επίσης γνωστό ότι οι 42 από τις 73 φτωχότερες χώρες παγκοσμίως ζήτησαν «πάγωμα» των επίσημων διμερών αποπληρωμών χρεών έως το τέλος του έτους.

Οι αξιωματούχοι προέτρεψαν όλους τους επίσημους διμερείς πιστωτές να εφαρμόσουν την Πρωτοβουλία Αναστολής Εξυπηρέτησης Χρέους πλήρως και με διαφάνεια.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρουνό ΛεΜερ εκτίμησε ότι η G20 βρίσκεται «σε καλό δρόμο για να πετύχει μια συμφωνία» σχετικά με την παράταση για το 2021 της αναστολής εξυπηρέτησης χρέους για τις φτωχότερες χώρες, εξαιτίας του νέου κορονοϊού.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο να πετύχουμε μια συμφωνία σε αυτό το θεμελιώδες θέμα» επισήμανε ο ίδιος, σε ένα μήνυμα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, των οποίων προήδρευσε η Σαουδική Αραβία.