Παράξενα

Διαρρήκτες “κλείστηκαν” στο ασανσέρ (βίντεο)

Το σχέδιο δεν πήγε κατ΄ ευχήν και έτσι οι κακοποιοί πιάστηκαν "στην φάκα".

«Θύματα» ενός παλαιάς τεχνολογίας ασανσέρ έπεσαν τρεις Γεωργιανοί διαρρήκτες, σε πολυκατοικία, στου Γκύζη. Καθώς προσπαθούσαν να διαφύγουν από την πολυκατοικία, άκουσαν φωνές στο κλιμακοστάσιο και για να μην έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με ενοίκους ή άλλους ανθρώπους, αποφάσισαν να «κρυφτούν», χρησιμοποιώντας το ασανσέρ. Οι τρεις διαρρήκτες μπήκαν στην μικρή καμπίνα του παλαιάς τεχνολογίας ασανσέρ, το οποίο λόγω υπερφόρτωσης παρουσίασε βλάβη, εγκλωβίζοντας τους τρεις κακοποιούς. Οι τρεις άνδρες έβαλαν τις φωνές, οι ένοικοι έσπευσαν να καλέσουν την Πυροσβεστική, αλλά και την Αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε η δράση των διαρρητκών. Έτσι, μετά τους πυροσβέστες, που απεγκλώβισαν τους τρεις άνδρες, ανέλαβαν δράση οι αστυνομικοί…