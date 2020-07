Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: επικίνδυνη η οδήγηση μετά από μεσημεριανό γεύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν. Τι συνιστούν οι ειδικοί...

Με την περίοδο των διακοπών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, πολλοί άνθρωποι πρόκειται να κάνουν μακρινά ταξίδια με το αυτοκίνητό τους. Το φαγητό πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οδήγησης, που καθορίζει σε έναν βαθμό τη διάθεση του οδηγού.

Η κατανάλωση υπερβολικής τροφής μπορεί να προκαλέσει υπνηλία, κόπωση, άγχος ή στομαχικές διαταραχές που θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της οδήγησης, γεγονός που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Η οδήγηση είναι μία δραστηριότητα που καίει από 1.000 έως 1.350 θερμίδες την ημέρα. Δηλαδή, έχει τα ίδια ποσοστά θερμίδων που καταναλώνονται όταν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση ανάπαυσης. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που ο οδηγός δεν θα πρέπει να παρασυρθεί και να κάνει βαρύ γεύμα πριν την οδήγηση. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι σωστό να βρεθεί πίσω από το τιμόνι με άδειο στομάχι, καθώς η πείνα μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του από την οδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό ο οδηγός να προσέξει τη διατροφή του εάν έχει σακχαρώδη διαβήτη, που εκτός της συγκεκριμένη διατροφή, θα πρέπει ναξεκουράζεται ανά 2-3 ώρες, κάνοντας κάποιες ασκήσεις ή περπάτημα και έχοντας δίπλα του κάποια αλμυρά σνακ.

Έρευνες έχουν δείξει ότι μετά από το μεσημεριανό γεύμα η απόδοση του οδηγού μειώνεται κατά 10%, ενώ τα γεύματα οδηγούν σε υπνηλία, κοιλιακούς πόνους, καούρα και αέρια. Δηλαδή, συμπτώματα που αλλάζουν την ικανότητα του οδηγού και δεν του επιτρέπουν να συγκεντρωθεί στην οδήγηση.

Οι ειδικοί συνιστούν σε έναν οδηγό που κάνει πολύωρο ταξίδι να πραγματοποιεί συχνές στάσεις και να τρώει μικρές ποσότητες φαγητού. Αν υπάρξει η δυνατότητα για κρύο γεύμα να το επιλέξει και να περπατάει για 15 λεπτά ή να πάρει έναν ολιγόλεπτο ύπνο σε κάποιο παρκινγκ του αυτοκινητόδρομου.

Τηγανητά, πικάντικα τρόφιμα και σάλτσες μπορούν να εμποδίσουν την ασφαλή οδήγηση, ενώ κατά τη διάρκεια της πολύωρης οδήγησης καλό είναι ο οδηγός να αποφεύγει το ρύζι, τα φασόλια και τα ζυμαρικά. Επίσης, τα κρεμμύδια και οι ντομάτες, παρόλο που είναι υγιεινά τρόφιμα, προκαλούν δυσπεψία.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Loughborough και του European Hydration Institute, οι οδηγοί που δεν είναι επαρκώς ενυδατωμένοι κάνουν λάθη παρόμοια με εκείνους που έχουν στο αίμα τους επίπεδο αλκοόλ 0,8γρ/λίτρο. Είναι, δηλαδή, σαν να έχουν πιει τέσσερα ποτήρια κρασί. Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει, σύμφωνα με τους γιατρούς, σε ζάλη, εμετό και στις πιο ακραίες περιπτώσεις, απώλεια συνείδησης. Επίσης, τα ενεργειακά ποτά κατά τη διάρκεια της οδήγησης βοηθούν σε μεγάλο βαθμό.

Ο οδηγός οφείλει, καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ειδικά όταν ο καιρός είναι ιδιαίτερα ζεστός, να πίνει πολλά υγρά, χυμούς φρούτων ή αναψυκτικά, όμως σε μικρότερο βαθμό. Όσον αφορά την καφεΐνη, δηλαδή καφέδες ή τσάι, κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορούν να βοηθήσουν τον οδηγό να μείνει σε καλή οδηγική κατάσταση.

Μία μελέτη του Πανεπιστημίου του Λιντς (Ηνωμένο Βασίλειο) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος αντίδρασης μετά το φαγητό μειώνεται έως και 44%. Επομένως, οι στάσεις ανάπαυσης που πρέπει να χρησιμοποιεί ο οδηγός και να αναπληρώνει τα υγρά, μαζί με το περπάτημα ελάχιστων λεπτών, θα βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό.

Διαιτολόγοι αναφέρουν ότι ο οδηγός, κατά τη διάρκεια πολύωρου ταξιδιού, θα πρέπει για πρωϊνό να φάει ένα τοστ, ένα μικρό φρούτο και να πιει ένα καφέ ή τσάι, το ενδιάμεσο γεύμα να αποτελείται από χορτοφαγικό σάντουιτς και νερό, το μεσημεριανό να έχει σαλάτα, ψητό κρέας ή ψάρι, λίγους ξηρούς καρπούς που δίνουν ενέργεια και πολύ νερό μαζί με έναν καφέ ή τσάι. Επίσης, ο οδηγός όταν θα αποφασίσει για κάτι πολύ πρόχειρο καλό είναι να φάει ένα γιαούρτι, φρούτα και να πιει άφθονο νερό