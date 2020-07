Κοινωνία

Νέα καταγγελία - “φωτιά”: Δέχθηκα και εγώ “παρεμβάσεις” από την Πυροσβεστική

Τι καταγγέλλει αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος, όπως και ο πραγματογνώμονας για το Μάτι, αναφέρει ότι δέχθηκε απειλές για δικαστική έρευνα.

Απειλές για να μην φτάσει σε βάθος δικαστική έρευνα είχε δεχτεί το 2000 ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία του Πυροσβεστικού Σώματος, Ανδριανός Γκουρμπάτσης, όπως λέει σε συνέντευξή του στο ethnos.gr.

Το όνομα του κ. Γκουρμπάτση ακούστηκε στη συνομιλία που δημοσίευσε η «Καθημερινή της Κυριακής». «Μόλις δούμε ποιοι κατηγορηθούμε θα βάλουμε τρεις δικηγόρους, όπως κάναμε το 2000 επί Γκουρμπάτση», φέρεται να λέει ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος, απευθυνόμενος προς τον πραγματογνώμονα, Δημήτρη Λιότσο, ο οποίος προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες για απειλές σε βάρος του για το Μάτι.

Ο κ. Γκουρμπάτσης εξηγεί στη συνέντευξή του σε ποια υπόθεση αναφέρεται ο κ. Ματθαιόπουλος και πως τότε είχε δεχθεί απειλές, ανάλογες με αυτές που δέχτηκε ο κ. Λιότσος, για να μην προχωρήσει η σοβαρή έρευνα που είχε αναλάβει.

«Η αναφορά του κ. Ματθαιόπουλου στο όνομά μου αφορά σε έρευνα που είχα διενεργήσει το 2000 ως διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, επί υπουργίας Χρυσοχοΐδη. Ήταν μία έρευνα που διατάχθηκε από τον Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης Πειραιά κ. Πεπόνη έπειτα από καταγγελίες για παρανομίες στο Ανακριτικό Γραφείο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά. Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι δεν σχηματίζονταν δικογραφίες για πυρκαγιές (δασικές και αστικές). Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε σωρεία σοβαρών παρανομιών και ασκήθηκε τότε ποινική δίωξη για 20 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.

Κατόπιν αυτής της έρευνας ο εισαγγελέας με διέταξε να ερευνήσω και υποθέσεις πυρασφαλείας της ίδιας υπηρεσίας, της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πειραιά. Να ερευνήσω δηλαδή εάν νομίμως δίνονταν τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας. Εκεί διαπίστωσα ότι χορηγούνταν μη νόμιμα. Κατά την έρευνα πήρα τους φακέλους, έκανα αυτοψίες με το προσωπικό της Υπηρεσίας μου και διαπίστωσα τις παρανομίες. Η υπόθεση μου ανατέθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά γιατί είχε καταλάβει ότι ήμασταν αδιάφθοροι. Στο τμήμα που αφορούσε στην πυρασφάλεια υπηρετούσε τότε και ο κ. Ματθαιόπουλος. Από την έρευνα που κάναμε και τη διαβίβαση των στοιχείων, ασκήθηκαν διώξεις για 22 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Η υπόθεση ανατέθηκε στην κύρια ανάκριση. Εκείνη την περίοδο δέχθηκα πιέσεις για την υπόθεση (και του ανακριτικού και της πυρασφάλειας). Μιλάω για πιέσεις ανάλογες με αυτές που δέχθηκε ο κ. Λιότσος. Μου έλεγαν ότι θα με μηνύσουν, ότι θα μετακινηθώ και άλλα. Με απειλούσαν ανώτατοι αξιωματικοί. Και αυτό παρότι με είχε καλέσει ο ίδιος ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης, για να με συγχαρεί ως διευθυντή της υπηρεσίας γιατί κάναμε καλά τη δουλειά μας».

Ακυρώθηκε έρευνα

Ο κ. Γκουρμπάτσης εξηγεί ότι σε μία περίπτωση έφτασαν στο σημείο να του ακυρώσουν έρευνα που του είχε ανατεθεί: «Ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο ο κ. Χρυσοχοΐδης μου είχε αναθέσει να διερευνήσω για σοβαρά αδικήματα ανακριτικά γραφεία άλλων μεγάλων πυροσβεστικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Όμως αυτό δεν συνέβη γιατί δεν μου επέτρεψαν ανώτεροί μου να προβώ σε αυτή την έρευνα. Εγώ δεν κατέγραψα τις απειλές όπως ο κ. Λιότσος, διότι τις αγνόησα παντελώς. Έκανα το καθήκον μου προς αναζήτηση της αλήθειας και παρέδωσα τα στοιχεία στη Δικαιοσύνη. Εάν η Δικαιοσύνη διερευνήσει σήμερα τις απειλές προς τον κ. Λιότσο και τα παιχνίδια -που όπως αναφέρει ο κ. Μαθταιόπουλος- έπαιζαν αξιωματικοί της Πυροσβεστικής, θα πρέπει να γίνει έρευνα και για τις ‘αναζωπυρώσεις’ σε μεγάλες πυρκαγιές, όπως το 2017 στον Κότρωνα στη Μάνη, στα Κύθηρα, στον Βαρνάβα Αττικής το 2016, στη λίμνη Ευβοίας και όπου αλλού υπήρχαν τέτοιες αναζωπυρώσεις. Καμία από τις ηγεσίες της τελευταίας 10ετίας δεν ερεύνησε που οφείλονταν αυτές οι αναζωπυρώσεις, ενώ δεν καταλογίστηκαν ευθύνες. Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι η μόνη ένστολη υπηρεσία που σκόπιμα δεν διαθέτει υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων».

