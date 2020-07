Κοινωνία

Οδοιπορικό ΑΝΤ1 στο Μάτι: Οι κάτοικοι παλεύουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μετά την τραγωδία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εν αναμονή του νέου πολεοδομικού σχεδίου που εξήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος, ξεκινάει η ανοικοδόμηση των σπιτιών στη μαρτυρική Βορειοανατολική Αττική.