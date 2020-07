Τεχνολογία - Επιστήμη

Συμβουλές για πιο γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet σε ειδικές συνθήκες

Βίντεο με οδηγίες για την ορθή χρήση ασύρματων και ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων.

Ενημερωτικό βίντεο σχετικά με τους τρόπους που οι χρήστες μπορούν να έχουν πιο γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet σε ειδικές συνθήκες, όπως οι συνθήκες COVID-19, δημοσίευσε η ΕΕΤΤ.

Στο βίντεο παρέχονται γενικές οδηγίες ορθής χρήσης ασύρματων/ενσύρματων ευρυζωνικών συνδέσεων, διαχείρισης ύποπτων e-mail/SMS και άλλων σχετικών θεμάτων.