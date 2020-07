Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” των νέων κρουσμάτων

Ελάχιστα στις πύλες εισόδου, διάσπαρτα σε πολλές περιοχές στην περιφέρεια και περισσότερα σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα δηλώθηκαν τριάντα έξι (36) επιπλέον κρούσματα κορονοϊού σε όλη την χώρα.

Από αυτά 5 ήταν εισαγόμενα και εντοπίστηκαν: δύο (2) κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και τρία (3) σε τουρίστες που έκαναν ήδη διακοπές στην Ελλάδα και μετέβησαν αυτοβούλως για έλεγχο.

Τα υπόλοιπα 31 κρούσματα εντοπίστηκαν:

δεκαεπτά (17) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

τέσσερα (4) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,

ένα (1) από την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας,

ένα (1) στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας,

ένα (1) στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου,

ένα (1) στην περιφερειακή ενότητα Κορίνθου,

ένα (1) στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας,

ένα (1) στην περιφερειακή ενότητα Σάμου,

δύο (2) στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης,

δύο (2) στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας