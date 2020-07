Life

Σιλβέστερ Σταλόνε: αντιδράσεις για το σχόλιο με τον “Ράμπο” και τη μάσκα

Ο 74χρονος ηθοποιός προκάλεσε αναταραχή στους θαυμαστές του.

Θύελλα επικρίσεων ξεσήκωσε η δήλωση του Σιλβέστερ Σταλόνε ότι ο χαρακτήρας του “Ράμπο” θα ήταν αντίθετος με τη χρήση μάσκας ως μέσω προφύλαξης από τον κορονοϊό.

Ο 74χρονος ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την ταινία δράσης του, “Ράμπο: Το πρώτο αίμα”, του 1982, το οποίο δείχνει τον Ράμπο χωρίς μάσκα, με τον ηθοποιό να αναρωτιέται: «Πού είναι η μάσκα, γιέ μου;».

Στη συνέχεια ο Σταλόνε πρόσθεσε τη λεζάντα: «Αν έπρεπε να γίνει το “Πρώτο Αίμα” σήμερα...».Πολλοί ήταν οι θαυμαστές του ηθοποιού που θεώρησαν ότι ο ηθοποιός αστειεύτηκε με τον τρόπο αυτό στη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με το εάν ο κόσμος πρέπει να φοράει ή όχι μάσκα για να προστατευθεί από τον κορονοϊό.

«Σε αυτήν την περίπτωση, ο Τζον Ράμπο θα έκανε λάθος», έγραψε ένας ακόλουθος του ηθοποιού και ένας άλλος πρόσθεσε: «Αυτό θα έκανε τον Ράμπο να είναι ο κακός».

Κάποιος άλλος έγραψε: «Επομένως, πιστεύει προφανώς ότι είναι Ράμπο».

Παρά την ανάρτησή του, ο Σταλόνε έχει φωτογραφηθεί πολλές φορές φορώντας μάσκα προσώπου.